Apple: grande cambiamento per l'app Meteo per iPhone, Mac e iPad

Con Apple che è in procinto di apportare dei grandi miglioramenti ai suoi prodotti con iOS 18, sia lato AI che non AI, sono venute fuori alcune indiscrezioni. Secondo quanto riportato l’app per le previsioni Meteo presente di default sugli iPhone, ma non solo, integrerà delle nuove funzionalità.

La prima dovrebbe consentire agli utenti di avere il resoconto su quella che è la temperatura effettiva in quel preciso istante e anche un dato sulla temperatura percepita. Quest’ultimo dato offrirebbe così agli utenti dei numeri più realistici sulla temperatura.

L’app Meteo di Apple è pronta a cambiare con iOS 18 ma non solo

Con l’arrivo di iOS 18, l’app Meteo di Apple mostrerà sia la temperatura effettiva che la temperatura percepita in primo piano. In questo modo, entrambe le cifre potranno essere facilmente visualizzate. Nella parte superiore dell’app meteo, si potrà la temperatura attuale in grandi numeri e, direttamente sotto l’app userà un carattere di dimensioni più piccole per indicare quella percepita. Questa verrà mostrata con un colore diverso.

Nel momento in cui la temperatura indicata è quella realmente percepita dovessero essere molto simili, sarà quella percepita a non comparire. In questo modo Apple eviterà di riprodurre due volte lo stesso numero nella stessa schermata. Entrambe le varianti della temperatura appariranno solo quando ci sarà una differenza significativa tra loro.

La seconda funzionalità consentirà all’applicazione dedicata al meteo di raccogliere più semplicemente i dati sul domicilio effettivo. Verranno evitati pertanto problemi di localizzazione semplicemente perché Apple si affiderà allo stesso sistema che usa con Mappe per raccogliere gli indirizzi.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, questi cambiamenti potrebbero arrivare non solo nell’app Meteo dell’iPhone con iOS 18, ma anche nell’app Meteo sull’iPad con iPadOS 18 e sul Mac con il prossimo aggiornamento macOS 15 Sequoia. Le cose dunque sono pronte a cambiare per rendere l’intero ecosistema quanto più funzionale possibile per gli utenti.