Apple Intelligence e Siri? Entro prossima primavera grandi novità

Il tanto atteso aggiornamento di Siri avverrà entro la primavera del 2025 e, in concomitanza, sarà lanciato definitivamente Apple Intelligence con l’aggiornamento iOS 18.4. Questo è quanto confermato dal giornalista Mark Gurman nella sua newlsetter Power On legata alla prestigiosa testata giornalistica di Bloomberg.

L’esperto dell’ecosistema Apple, dunque, è andato più nello specifico rispetto a quanto finora affermato dalla compagnia di Cupertino che, per non sbilanciarsi, ha parlato semplicemente di “prossimo anno” per quanto riguarda le suddette migliorie. Vista la vicinanza di Gurman con l’azienda, le informazioni che rivela periodicamente con la sua newsletter sono considerate più che attendibili.

Apple Intelligence e Siri: tra qualche mese

Se Apple tende a rilasciare aggiornamenti puntuali come tempistiche, alcuni degli upgrade più sostanziosi sono saggiamente frammentati, con passi graduali che permettono all’azienda di individuare eventuali criticità.

Quanto affermato da Gurman lascia comunque ampio spazio all’interpretazione. Molto sarà più chiaro con l’apparizione, nelle prime versioni beta di iOS 18, delle prime funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale. Al momento, nel corso di questo autunno sono previste nuove funzionalità come l’integrazione ChatGPT, una nuova interfaccia Siri (che passerà dall’attuale design circolare a uno a forma di arcobaleno) e altre implementazioni interessanti. I piani per il futuro vanno ancora oltre. A tal proposito, infatti, si parla di AirPods con fotocamere integrate e altre funzionalità che, almeno al momento, sono solo vaghi progetti futuri.

Tra le varie voci in circolazione, ve ne sono alcune che parlano di funzioni legate ad Apple Intelligence che saranno fornite solo a pagamento, così come si parla di una possibile assenza di compatibilità con gli HomePod. Di certo, l’introduzione dell’IA nel contesto Apple apre scenari alquanto interessanti, sia per quanto riguarda gli utenti di Siri che, in generale, per tutti i fan della Mela.