Apple ha recentemente annunciato una serie di innovazioni per quanto concerne l’accessibilità che saranno implementate con iOS 19, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel rendere la tecnologia più inclusiva per tutte le categorie di utenti. Queste nuove funzionalità sono progettate per migliorare l’esperienza di persone con disabilità visive, cognitive e motorie, facilitando l’utilizzo dei dispositivi.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione delle Accessibility Nutrition Labels sull’App Store. Queste etichette forniscono una sorta di carta d’identità per ogni applicazione, evidenziando immediatamente le funzionalità di accessibilità supportate prima del download. Secondo Eric Bridges, presidente della American Foundation for the Blind, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso decisioni d’acquisto più consapevoli e trasparenti.

Per gli utenti non vedenti, la nuova funzionalità Braille Access rappresenta un altro punto di svolta. Grazie a questa innovazione, dispositivi come iPhone, iPad, Mac e Vision Pro possono essere trasformati in veri e propri terminali braille avanzati. Questa tecnologia consente la scrittura, la lettura di file BRF e persino calcoli matematici utilizzando il Nemeth Braille. Inoltre, le Live Captions permettono la trascrizione in tempo reale delle conversazioni su display braille, migliorando la comunicazione e l’autonomia degli utenti.

Accessibilità e iOS 19: Apple punta a un netto salto di qualità

Anche i dispositivi Mac beneficeranno di aggiornamenti significativi, tra cui l’introduzione dell’app Magnifier, già apprezzata su dispositivi iOS 19. Questa applicazione sfrutta la fotocamera per ingrandire testi e documenti, offrendo una maggiore accessibilità visiva. Inoltre, la nuova funzione Desk View consente di visualizzare contemporaneamente il volto dell’utente e il piano di lavoro, rendendo le interazioni ancora più intuitive.

Per chi ha difficoltà di lettura, come la dislessia, Apple ha sviluppato l’Accessibility Reader. Questo strumento permette di personalizzare il testo modificandone font, colore e spaziatura, ed è accessibile da qualsiasi applicazione. È un esempio perfetto di come l’azienda stia affrontando le esigenze specifiche degli utenti per migliorare l’esperienza di lettura.

Anche il già citato Vision Pro non è stato lasciato indietro. Grazie a uno zoom ambientale avanzato e all’aggiornamento di Personal Voice, gli utenti possono creare una voce sintetica personalizzata registrando solo 10 frasi in meno di un minuto. Questa funzionalità è ora disponibile anche in spagnolo messicano, ampliando la sua portata globale.

Alcune di queste innovazioni potrebbero essere presentate ufficialmente durante il prossimo WWDC Keynote del 9 giugno, suscitando grande attesa tra gli utenti e gli sviluppatori.