Nelle ore bollenti in cui si è vista costretta a ritirare uno spot molto criticato, Apple ha rilasciato la Beta 5 di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Il colosso di Cupertino a questo giro ha introdotto due importanti novità riguardanti Safari e l’app di sistema Foto rispettivamente.

Come cambiano Safari e Foto nelle ultime beta rilasciate da Apple

La nuova funzione di Safari contro le distrazioni

Nella quinta beta di iOS 18 e degli altri major update disponibili per tutti in autunno, il colosso californiano ha lanciato una novità di Safari non annunciata in precedenza: Distraction Control.

Come suggerisce il nome, questa funzione è progettata per ridurre gli elementi di distrazione presenti in articoli e pagine web, come finestre di sign-in, pop-up relativi ai cookie, banner di iscrizione alle newsletter e così via. Distraction Control però non funziona come ad-blocker, dal momento che opera solo sui contenuti statici, e non su quelli che cambiano regolarmente come appunto gli annunci pubblicitari.

Le impostazioni della feature poi riguardano il singolo dispositivo, quindi non si sincronizzano su tutti i device associati allo stesso ID Apple.

Rimosso il carosello in Foto

Il rinnovamento dell’app Foto ha ricevuto diverse critiche perché ritenuto confusionario e i feedback degli utenti sono arrivati negli uffici dell’azienda con Tim Cook al timone.

Con l’ultima beta ora disponibile per gli sviluppatori, l’applicazione è stata semplificata e non presenta più il carosello. Prima, effettuando uno swipe verso sinistra o destra, era possibile accedere alle collezioni, ma tali elementi erano disponibili anche scorrendo verso il basso. Insomma, troppi modi per non restare nella pagina principale della Libreria.

Una modifica riguarda anche la vista “Tutte le foto”, che mostra ora una più ampia griglia delle foto, così l’utente non è obbligato a scorrere verso il basso.

iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia potranno essere scaricati tra settembre e ottobre su tutti i dispositivi compatibili. In alcuni paesi (non in quelli dell’UE) questi aggiornamenti introdurranno anche Apple Intelligence.