La WWDC24 di Apple non ha tradito le aspettative. Dopo una divertente apertura di Craig Federighi e soci sulle note di Kickstart My Heart dei Mötley Crüe, Tim Cook ha dato il via all’attesa conferenza. Nel corso dell’annuale evento il giusto spazio è stato concesso a iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e visionOS 2. La seconda parte del keynote è stata invece dedicata alla novità più attesa, alla suite di funzioni di intelligenza artificiale che il colosso di Cupertino chiama Apple Intelligence.

I major update sopracitati portano con sé utili e importanti novità su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro (prossimamente disponibile anche in altri paesi), ma su quali dispositivi potranno essere installati? E quali device metteranno a disposizione degli utenti le innovative funzioni Apple Intelligence? Ecco le risposte a queste due domande.

iOS 18: gli iPhone compatibili

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone Xs / Xs Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª generazione e modelli successivi)

iPadOS 18: gli iPad compatibili

iPad Pro M4

iPad Pro 12.9″ (3ª generazione e modelli successivi)

iPad Pro 11″ (1ª generazione e modelli successivi)

iPad Air M2

iPad Air (3ª generazione e modelli successivi)

iPad (7ª generazione e modelli successivi)

iPad mini (5ª generazione e modelli successivi)

macOS Sequoia: i Mac compatibili

iMac (2019 e successivi)

Mac Studio (2022 e successivi)

Mac Mini (2018 e successivi)

Mac Pro (2019 e successivi)

iMac Pro (2017 e successivi)

MacBook Air (2020 e successivi)

MacBook Pro (2018 e successivi)

watchOS 11: gli Apple Watch compatibili

Apple Watch SE (2ª generazione e successivi)

Apple Watch Series 6 / 7 / 8 / 9

Apple Watch Ultra e Ultra 2

Apple Intelligence

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

iPad Pro (M1 e successivi)

iPad Air (M1 e successivi)

MacBook Air (M1 e successivi)

MacBook Pro (M1 e successivi)

iMac (M1 e successivi)

Mac mini (M1 e successivi)

Mac Studio (M1 Max e successivi)

Mac Pro M2 Ultra

visionOS 2