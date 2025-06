iOS 26 rappresenta una vera e propria rivoluzione, con un grosso cambiamento di design e un deciso passo avanti nell’intelligenza artificiale. Con un’interfaccia completamente rinnovata, traduzioni in tempo reale e controlli avanzati per le automobili, Apple si posiziona nuovamente al centro dell’innovazione tecnologica, ridefinendo l’esperienza utente grazie al nuovo design Liquid Glass e a funzionalità basate sull’AI.

iOS 26: cosa cambia

Il design Liquid Glass conferisce un aspetto traslucido e dinamico a icone e widget, rendendo l’interfaccia visivamente accattivante e funzionale. Le schermate Home e di blocco offrono livelli di personalizzazione mai visti prima, con adattamenti automatici degli elementi grafici e affascinanti effetti tridimensionali. Anche applicazioni iconiche come Fotocamera e Safari sono state riprogettate per offrire un’esperienza utente più intuitiva e performante.

La comunicazione diventa più efficiente e personalizzabile grazie alla riprogettazione dell’app Telefono. Tra le nuove funzionalità spiccano il layout unificato e strumenti come Call Screening, che migliorano la gestione delle chiamate. Messaggi, invece, introduce filtri per i mittenti sconosciuti, sondaggi integrati e sfondi personalizzabili, rendendo le conversazioni più organizzate e piacevoli.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale in iOS 26, grazie a traduzioni istantanee integrate per Messaggi, FaceTime e Telefono. Questa funzione consente conversazioni multilingue fluide e senza interruzioni, abbattendo le barriere linguistiche. La tecnologia di riconoscimento visivo, inoltre, permette di interagire in modo intuitivo con i contenuti visualizzati sullo schermo.

Per gli sviluppatori, le API Foundation Models aprono nuove possibilità per la creazione di applicazioni intelligenti, mantenendo sempre un forte focus sulla privacy degli utenti.

Anche l’intrattenimento beneficia di queste innovazioni. Apple Music introduce la funzione AutoMix, che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare mix professionali in tempo reale. Inoltre, i testi delle canzoni sono ora disponibili in diverse lingue, rendendo l’esperienza musicale ancora più inclusiva.

Nel frattempo, l’app Apple Wallet si arricchisce di nuove funzionalità, come i pagamenti rateizzati e programmi a punti. Le carte d’imbarco digitali, integrate con Mappe e Dov’è, semplificano gli spostamenti, offrendo un ecosistema digitale sempre più interconnesso.

Nel settore automobilistico, Apple fa un ulteriore balzo in avanti con il nuovo CarPlay Ultra. Questa versione avanzata del sistema di infotainment introduce una modalità compatta per la gestione delle chiamate in entrata e una perfetta integrazione con i tapback di Messaggi. Inoltre, il CarPlay Ultra consente di controllare funzioni essenziali dell’auto, come il climatizzatore e la radio, direttamente dal display, offrendo un livello di comodità e controllo senza precedenti.

iOS 26: quando sarà disponibile

Attualmente, iOS 26 è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori, mentre il rilascio ufficiale come aggiornamento gratuito è previsto per l’autunno. Sarà compatibile con iPhone 11 e modelli successivi. Tuttavia, alcune funzionalità, in particolare quelle basate sull’intelligenza artificiale, verranno distribuite gradualmente in diverse lingue e regioni, garantendo un’implementazione globale e scalabile. Ecco la lista dei modelli supportati: