Linux 7.1 arriva con novità importanti per NTFS, grafica Intel e AMD

La pubblicazione di Linux 7.1 segna un passaggio interessante nell’evoluzione del kernel: non tanto per una singola funzionalità rivoluzionaria, quanto per l’insieme di interventi che migliorano prestazioni, compatibilità hardware e gestione dei file system. Linus Torvalds ha annunciato il rilascio stabile con alcune ore di anticipo rispetto al consueto calendario, complice una serie di spostamenti internazionali che avrebbero reso più complicata la gestione della successiva merge window.

Supercomputer, server cloud, dispositivi embedded, sistemi industriali e milioni di workstation dipendono dal kernel sviluppato dalla comunità open source. Ogni nuova release del kernel Linux introduce miglioramenti che possono produrre effetti significativi in termini di prestazioni, efficienza energetica e supporto hardware. Linux 7.1 segue esattamente questa filosofia: numerose ottimizzazioni distribuite in aree diverse del sistema.

Un nuovo driver NTFS punta a migliorare l’interoperabilità con Windows

Tra le novità più rilevanti emerge l’arrivo di un nuovo driver NTFS integrato direttamente nel kernel.

Le soluzioni storicamente disponibili presentavano limiti differenti. NTFS-3G, basato su FUSE, garantiva una buona compatibilità ma introduceva un overhead non trascurabile poiché operava in user space. Il più recente NTFS3 aveva migliorato le prestazioni ma non ha mai raggiunto il livello di integrazione che molti sviluppatori auspicavano.

La nuova implementazione di NTFS su Linux sfrutta componenti moderni del sottosistema storage Linux, inclusi meccanismi come iomap, la gestione della memoria tramite folio e l’eliminazione di codice legacy associato ai buffer_head .

iomap è un’infrastruttura del kernel Linux che semplifica e rende più efficiente la gestione delle operazioni di lettura e scrittura sui dispositivi di archiviazione, riducendo la complessità del codice dei file system e migliorandone le prestazioni.

La gestione della memoria tramite folio introduce una modalità più moderna per amministrare le pagine di memoria, consentendo di trattare gruppi di pagine come un’unica unità. L’approccio riduce il sovraccarico del sistema e migliora l’efficienza nell’accesso ai dati.

L’eliminazione del codice legacy associato ai buffer_head consiste nella rimozione di vecchi meccanismi utilizzati per tracciare e gestire i blocchi di dati sui dispositivi di archiviazione. La loro sostituzione con soluzioni più moderne semplifica il codice, facilita la manutenzione e può contribuire a migliorare le prestazioni complessive del file system.

I benchmark preliminari mostrano incrementi di prestazioni che possono arrivare oltre il 100% nelle scritture multithread e miglioramenti anche nei tempi di montaggio delle partizioni.

La grande notizia è che a partire da Linux 7.1, Linux tratta NTFS come un file system di prima classe, riducendo le differenze rispetto a ext4, XFS e altri formati nativi.

Intel FRED diventa predefinito e prepara il terreno a Panther Lake

Uno degli interventi più significativi sul piano architetturale riguarda l’abilitazione predefinita di FRED, acronimo di Flexible Return and Event Delivery. Si tratta di una tecnologia progettata per modernizzare la gestione delle interruzioni e delle eccezioni nei chip x86.

Per molti anni il kernel Linux ha gestito interrupt ed eventi hardware utilizzando le tradizionali IDT (Interrupt Descriptor Table) e i meccanismi storici previsti dall’architettura x86. FRED introduce un modello più moderno ed efficiente che semplifica la gestione di interrupt ed eccezioni, riducendo il numero di operazioni che il processore deve eseguire durante i cambi di contesto e le transizioni tra diversi stati di esecuzione.

Secondo i test effettuati durante lo sviluppo, i benefici risultano particolarmente evidenti con i chip Intel Panther Lake. Database, workload di rete, applicazioni audio professionali e alcuni carichi grafici mostrano miglioramenti misurabili: dopo una fase iniziale in cui la funzionalità richiedeva l’attivazione manuale tramite parametro di boot, Linux 7.1 la abilita automaticamente sui sistemi compatibili.

La scelta appare interessante anche in prospettiva: le specifiche indicano infatti che FRED potrebbe trovare spazio anche in alcune architetture AMD di nuova generazione.

Prestazioni grafiche migliori per Intel Arc Battlemage

Il sottosistema grafico continua a essere una delle aree più attive dello sviluppo kernel: Linux 7.1 introduce una serie di ottimizzazioni rivolte alle GPU Intel Arc basate sull’architettura Battlemage.

Le modifiche interessano sia le schede consumer della serie Arc B, sia i modelli professionali Arc Pro. Parte del lavoro si concentra sulla gestione della memoria video, sul comportamento in condizioni di pressione sulla VRAM e sull’efficienza delle operazioni condivise tra CPU e GPU.

Gli sviluppatori del driver Intel Xe hanno inoltre proseguito la preparazione del supporto per le future generazioni grafiche dell’azienda. In pratica, molte delle modifiche presenti oggi servono non solo ad accelerare l’hardware attuale ma anche a semplificare l’integrazione dei prodotti che arriveranno nei prossimi anni.

Nuova vita per le vecchie GPU AMD

Una parte meno appariscente del rilascio riguarda gli utenti che utilizzano hardware AMD meno recente. Linux 7.1 amplia ulteriormente la migrazione delle APU Kaveri, Kabini e Mullins verso il driver AMDGPU, riducendo la dipendenza dal vecchio stack Radeon.

L’adozione di AMDGPU permette l’accesso nativo alle API Vulkan tramite RADV, migliora la compatibilità con il software moderno e può offrire incrementi prestazionali significativi su sistemi che, nonostante l’età, restano ampiamente utilizzati in ambito industriale, embedded e desktop economico.

Molti utenti scopriranno probabilmente queste novità senza neppure rendersene conto: un aggiornamento del kernel sarà sufficiente per ottenere un supporto grafico più completo.

Correzioni, driver e maturità del codice

Come spesso accade nelle release stabili, una parte consistente del lavoro non riguarda funzionalità immediatamente visibili. Torvalds ha descritto l’ultima settimana di sviluppo come particolarmente tranquilla, caratterizzata soprattutto da aggiornamenti ai driver GPU, rete, audio e da correzioni agli strumenti di tracing.

Il ciclo di sviluppo è stato accompagnato da un numero crescente di segnalazioni generate tramite strumenti basati su modelli linguistici e intelligenza artificiale. Alcune hanno permesso di individuare difetti reali, altre hanno richiesto verifiche approfondite senza produrre risultati concreti. Il fenomeno evidenzia una nuova sfida per i manutentori del kernel: distinguere rapidamente tra segnalazioni utili e falsi positivi prodotti da sistemi automatici.