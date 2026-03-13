File system su Linux 7.0: qual è il più veloce in assoluto

La scelta del file system influenza in modo diretto le prestazioni complessive di un sistema Linux. Le differenze emergono soprattutto quando lo storage moderno – SSD NVMe ad alta velocità, controller PCIe 5.0 e CPU con decine di core – espone limiti e caratteristiche delle diverse implementazioni. Effettuati una serie di test con una versione preliminare del kernel Linux 7.0, si riaccende il confronto tra ext4, XFS, Btrfs e F2FS. Il comportamento è diverso a seconda del tipo di carico I/O, rivelando come le scelte architetturali interne incidano in modo concreto su throughput, latenza e scalabilità.

I file system moderni nascono infatti da esigenze differenti. ext4 deriva dalla lunga evoluzione della famiglia ext e rappresenta una soluzione stabile e general purpose. XFS è stato progettato da SGI negli anni Novanta per sistemi ad alte prestazioni e grandi volumi di dati.

Btrfs offre funzionalità avanzate, tra cui la creazione di snapshot (copie istantanee dello stato del sistema utili per il ripristino dei dati) e l’integrità dei dati tramite checksum end-to-end, ovvero controlli che verificano che le informazioni non siano alterate durante scrittura, lettura o archiviazione. Tutte caratteristiche possibili grazie all’architettura copy-on-write, un meccanismo che, invece di modificare direttamente i dati esistenti, scrive sempre una nuova copia delle informazioni aggiornate. Infine, F2FS, sviluppato inizialmente da Samsung, punta invece a ottimizzare le memorie flash.

XFS emerge nei carichi ad alta intensità

I risultati mostrano che XFS continua a distinguersi nei carichi intensivi.

La sua architettura basata su allocation groups permette di distribuire le operazioni di allocazione su più regioni del file system, riducendo la contesa tra thread. Il comportamento diventa particolarmente evidente nei test con molte operazioni concorrenti. Quando si osservano benchmark aggregati su diversi workload, XFS tende a mantenere il throughput più elevato.

Il design interno favorisce la gestione di file di grandi dimensioni e operazioni sequenziali molto rapide. Ciò spiega perché XFS rimane una scelta diffusa per archivi voluminosi, storage di backup e infrastrutture di virtualizzazione.

ext4 mantiene prestazioni competitive

Nonostante l’età del progetto, ext4 continua a dimostrare prestazioni molto solide. Il file system utilizza tecniche come extent mapping e journaling ottimizzato per ridurre la frammentazione e garantire consistenza dei dati. Nei test di lettura casuale con blocchi piccoli, ext4 si posiziona spesso ai vertici, in alcuni casi risultando il file system più veloce in assoluto.

Una parte del vantaggio deriva dalla relativa semplicità della struttura interna. ext4 non include molte delle funzionalità avanzate presenti in file system più moderni e questo riduce l’overhead durante le operazioni di I/O. Per server general purpose, container e sistemi con carichi misti, ext4 continua a rappresentare un compromesso molto efficace tra stabilità e prestazioni.

Btrfs e il costo delle funzionalità avanzate

Btrfs introduce caratteristiche di gestione avanzata dello storage che non esistono nei file system tradizionali. Snapshot istantanei, sottovolumi, deduplicazione e checksum su dati e metadati migliorano l’integrità delle informazioni. Tutto questo si basa su un modello copy-on-write che evita la sovrascrittura diretta dei blocchi.

Il rovescio della medaglia emerge nei benchmark. Le operazioni di scrittura possono generare overhead aggiuntivo, perché la modifica di un blocco richiede la creazione di nuove strutture di metadati.

Nei test più recenti, Btrfs risulta spesso più lento rispetto agli altri file system, soprattutto nei carichi di lettura casuale. Anche disabilitando il copy-on-write, il miglioramento delle prestazioni resta limitato. Nonostante ciò, Btrfs rimane una scelta importante quando l’integrità dei dati e la gestione avanzata dei volumi hanno priorità rispetto al throughput puro.

F2FS e l’ottimizzazione per storage flash

F2FS è un file system progettato appositamente per dispositivi di archiviazione basati su memoria flash, come SSD e memorie NAND. La sua struttura interna adotta un’organizzazione di tipo log-structured, cioè registra i dati in sequenza invece di sovrascriverli nelle stesse posizioni: in questo modo riduce il numero di riscritture dei blocchi di memoria e rende più efficiente la garbage collection, il processo con cui l’unità NAND libera e riordina lo spazio eliminando i dati non più utilizzati.

Questo tipo di approccio può offrire vantaggi nei dispositivi embedded, nel caso degli smartphone e nei sistemi con workload intensi su file piccoli.

Nei benchmark su hardware server ad alte prestazioni, tuttavia, F2FS tende a posizionarsi leggermente dietro XFS e ext4. Il file system mantiene comunque risultati competitivi in molti test, dimostrando come l’ottimizzazione per flash continui a essere rilevante anche negli ambienti server.

Il ruolo del file system nell’architettura Linux

Il file system rappresenta uno dei componenti più critici del kernel Linux. Tutte le operazioni di I/O passano attraverso il livello VFS (Virtual File System), che fornisce un’interfaccia uniforme tra applicazioni e implementazioni concrete dei file system. Ogni progetto gestisce in modo diverso metadati, caching e allocazione dei blocchi.

Le differenze architetturali spiegano perché non esista una scelta universale. XFS privilegia throughput e scalabilità, ext4 offre stabilità e prestazioni prevedibili, Btrfs introduce funzionalità avanzate di gestione dei dati e F2FS ottimizza l’accesso alle memorie flash.

L’hardware, il tipo di applicazione e il profilo del carico I/O restano fattori determinanti nella scelta del file system più adatto.