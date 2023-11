Apple, la svolta: adotterà lo standard RCS per i messaggi

Gli ultimi tempi hanno mostrato la grande propensione di Google nel voler raggiungere un obiettivo: supportare lo standard RCS per i messaggi. Durante il 2023 sono arrivate più campagne pubblicitarie con un hashtag che ha fatto tendenza, ovvero #GetTheMessage.

L’obiettivo implicito, ma forse non troppo, era quello di costringere Apple a sposare il servizio di comunicazione avanzata, proprio quell’RCS che metterebbe in contatto le varie app proprietarie e quindi anche iMessage con Google Messaggi.

A quanto pare la campagna avrebbe funzionato alla grande: Apple ha infatti rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando che supporterà lo standard a partire dal 2024.

Apple cede: dal 2024 via al supporto RCS per iMessage

Nel corso del prossimo anno verrà aggiunto il supporto RCS. Apple ritiene che questa soluzione possa offrire una migliore esperienza di interoperabilità rispetto a quello che offrivano i semplici SMS ed MMS. Il tutto funzionerà ovviamente in relazione all’app di messaggistica proprietaria iMessage.

Gli utenti Apple dunque potranno continuare a contare su un’esperienza sicura e ben elaborata, che concederà un’occasione in più: quella di comunicare in modo sicuro anche con le applicazioni Android di messaggistica che includono il supporto RCS. Tra queste la principale designata è ovviamente Google Messaggi.

Con questa nuova introduzione, gli smartphone Android potranno comunicare finalmente in maniera diretta con gli iPhone, includendo dei piccoli aspetti fondamentali. Tra questi ci sono la conferma di lettura, gli indicatori di digitazione e anche il trasferimento di immagini e video in piena risoluzione. Chiaramente sarà introdotta anche la crittografia end-to-end.

Rispetto al passato dunque c’è da fare una menzione di merito per Apple, che è stata in grado di tornare sui suoi passi. Gli utenti ricordano infatti che l’azienda era totalmente contraria a questo tipo di standard, mentre oggi lo scenario sembrerebbe essere cambiato in maniera radicale. Si apre apre quindi una nuova era che vedrà gli smartphone Android e gli iPhone in collegamento tra loro come mai prima d’ora.