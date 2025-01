Apple lancia un modello di AirPods 4 celebrativo dell'Anno del Serpente

Apple continua a sorprendere e questa volta non si tratta di iPhone. Il colosso americano infatti ha rilasciato un’edizione speciale dei suoi AirPods 4. La nuova versione dei celebri auricolari wireless arriva appositamente per celebrare l’Anno del Serpente. Sfortunatamente per chi già pensa di acquistarne un paio, questi saranno disponibili solo ed esclusivamente in alcune regioni.

Un design dedicato e dettagli unici per i nuovi AirPods 4

Questo modello, che può essere definito a tutti gli effetti un oggetto da collezione, arriva in continuità con quanto visto l’anno scorso in occasione del lancio di un modello di AirPods Pro in occasione dell’Anno del Drago.

Gli AirPods 4 in edizione speciale si distinguono per un’incisione a tema serpente sulla custodia di ricarica, accompagnata da un emblema celebrativo presente anche sulla confezione. Si tratta certamente di un aspetto che, oltre ad essere elegante, rappresenta un chiaro richiamo alla Cina e alla sua tradizione.

Disponibilità e condizioni di acquisto

Apple ha sottolineato che gli AirPods 4 Anno del Serpente saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Ogni cliente potrà acquistare un massimo di due unità per persona, sia nei negozi Apple Store fisici che online, attraverso il sito ufficiale.

In caso di necessità di riparazione o sostituzione, Apple ha chiarito che, soggetto alla disponibilità, potrebbe essere fornita la versione standard degli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, anziché l’edizione limitata.

Al momento, gli AirPods 4 Anno del Serpente possono essere acquistati nei seguenti Paesi:

Cina ;

; Singapore ;

; Hong Kong ;

; Taiwan.

Non è escluso che Apple possa ampliare la disponibilità anche ad altre regioni nelle prossime settimane, con aggiornamenti direttamente sul suo sito ufficiale.

Accessori a tema per l’Anno del Serpente

Oltre agli AirPods 4, Apple ha rilasciato anche una serie di accessori a tema per la festività, in collaborazione con brand come Belkin, Satechi e Otterbox. Questi prodotti celebrativi includono custodie, cavi e altri gadget con dettagli ispirati al simbolismo dell’Anno del Serpente.