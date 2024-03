AirPods 2024, Apple lancerà un modello non-Pro con cancellazione rumore

Quando si parla di Apple, il discorso non può abbracciare solo gli iPhone dal momento che i dispositivi a Cupertino sono ormai tantissimi. L’azienda lavora con grande convinzione anche agli altri progetti riguardanti gli altri accessori, come ad esempio gli auricolari.

Stando a quanto riportato, Apple ha in programma di rilasciare due nuovi modelli di AirPods durante questo 2024 per sostituire i modelli di seconda e terza generazione. Le indiscrezioni trapelate mediante uno degli analisti più affidabili, suggeriscono inoltre l’arrivo di una nuova variante entry-level delle celebri cuffiette.

Al momento i dati raccolti dal web parlano di un modello numerato con la sigla B768(E) e di un’altra variante con il numero B768(M). Entrambi i modelli di AirPods dovrebbero entrare in produzione a maggio presso gli stabilimenti di proprietà dei produttori designati GoerTek Inc. e Luxshare Precision Industry Co, per poi essere lanciati sul mercato rispettivamente a settembre e ottobre.

Tra i nuovi AirPods di Apple ecco un modello “non-Pro” con cancellazione del rumore attiva

La bomba è stata lanciata: il 2024 di Apple vedrà l’arrivo di due nuovi modelli di AirPods. Questi avranno un nuovo design e si adatteranno meglio alle orecchie degli utenti. Per quel che concerne le custodie di ricarica, saranno ovviamente dotate di una porta USB-C per la ricarica che sostituirà definitivamente la porta Lightning. Questa transizione in realtà è già avvenuta sul modello Pro 2.

Tutta l’attenzione però si sposta di diritto sul modello intermedio, quello che, pur non essendo parte della gamma “Pro”, includerà la cancellazione attiva del rumore. Non finisce qui: la custodia includerà una funzione “Trova i miei auricolari“, utilissima per aiutare il proprietario degli AirPods a trovare le sue cuffiette perdute.

Insomma, si prospetta un gran 2024 per Apple che oltre ai nuovi iPhone sta pensando già in maniera concreta agli accessori di contorno.