Gli AirPods sono gli auricolari più ACQUISTATI ora su Amazon (-28%)

Tutti almeno una volta hanno desiderato acquistare gli AirPods di Apple, gli iconici auricolari che oggi sono disponibili su Amazon ad un prezzo folle. Il loro design è stato in grado di avviare una generazione intera di cuffiette, tutte sfacciatamente ispirate al loro.

Con il tempo gli AirPods hanno visto diverse versioni arrivare sul mercato ma queste di seconda generazione restano quantomai attuali. Con la custodia di ricarica in grado di concedere un’ottima autonomia e soprattutto con prestazioni straordinarie, questi auricolari sono il meglio che c’è a questo prezzo. Grazie al 28% di sconto su Amazon scendono a 107 € offrendo anche due anni di garanzia e spedizione veloce.

Gli AirPods di seconda generazione ad un prezzo esclusivo su Amazon

Comodi una volta indossati, potenti e soprattutto durevoli: queste sono le capacità di cui godono gli AirPods di seconda generazione. Le cuffiette di Apple sono potenti per quanto riguarda l’audio, comode grazie al loro design e durano tanto siccome con l’apporto della custodia di ricarica si arriva oltre alle 24 ore di autonomia.

Gli AirPods sono il desiderio di tutti coloro che amano la buona musica ma anche il lifestyle. Questi di seconda generazione sono il giusto compromesso in quanto offrono un costo molto contenuto ma soprattutto una resa eccezionale. Sono molto consigliati per chi non vuole spendere troppo avendo comunque la qualità inconfondibile di Apple.

Lo sconto del 28% oggi disponibile su Amazon permette a tutti di farsi questo regalo per soli 107 € invece che per 149 €. Gli anni di garanzia sono come al solito due e il primo sarà sotto il controllo di Apple. La spedizione è garantita in circa tre giorni.