Apple: Mappe è disponibile nella versione web ma non per i browser Android

La compatibilità multidispositivo di Google Maps è uno dei suoi principali punti di forza, motivo per cui continua ad essere l’app di navigazione preferita dagli utenti. Indipendentemente dal dispositivo scelto, l’applicazione funziona perfettamente su telefoni e tablet sia lato Android che iOS. Lo stesso vale per smartwatch e per i browser web. In sostanza, tutti possono accedere al servizio usando praticamente tutti i dispositivi che si connettono a Internet.

Questo è il motivo per cui Google Maps batte tutti e per questo Apple starebbe cercando di prendere esempio. L’azienda ultimamente ha scelto di offrire i suoi servizi anche lato web, rendendoli così molto più versatili e disponibili. Apple Music ad esempio è diventata disponibile sul web nel 2019, mentre Apple TV+, lanciata in quell’anno, è disponibile sul web sin dal primo giorno.

Ora, nel tentativo di dare un’ulteriore scossa, il colosso di Cupertino ha deciso di rendere Mappe disponibile sul web. Al momento il tutto è in fase di distribuzione ma solo in versione beta, quasi 12 anni dopo il primo lancio del servizio. Prima di ciò, era possibile accedere Mappe di Apple solo sui dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch.

Apple rende Mappe disponibile in modalità web ma non per i browser Android

Al momento, la versione beta di Mappe lato web offre solo indicazioni stradali rispetto alla versione mobile, la quale offre anche indicazioni per i ciclisti e ad esempio la possibilità di prenotare un taxi.

Gli utenti che usano altri servizi come Google Maps invece possono anche cercare ristoranti o attività commerciali corredate da tutte le informazioni utili. Il comunicato stampa di Apple sul lancio di Mappe web indica anche che gli utenti dovrebbero essere in grado di “intraprendere azioni come ordinare cibo direttamente dal segnaposto di Maps”, anche se in realtà al momento nessuno ci sarebbe riuscito.

Apple riferisce che gli sviluppatori possono avere un po’ più di margine in termini di modifiche, anche se non è ancora chiara la questione. Allo stato attuale, la beta di Mappe per web non è accessibile dai browser sui dispositivi Android.