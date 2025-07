iOS 26: l'app Messaggi ora ha un potente filtro antispam

Tra le tante novità di iOS 26, Apple ha anche introdotto un avanzato filtro antispam per l’app Messaggi, pensato per garantire maggiore controllo e sicurezza contro i messaggi indesiderati. Questa novità rientra in uno sforzo globale di Apple per rendere più sicuro il suo ecosistema, anche tramite un filtro automatico per la nudità su FaceTime e un Parental Control avanzato.

Apple Messaggi: il nuovo filtro antispam

Il sistema operativo introduce un’architettura di filtraggio completamente rinnovata nell’app Apple Messaggi, suddividendo le comunicazioni in quattro categorie principali:

Messaggi

Mittenti Sconosciuti

Spam

Eliminati di Recente

Grazie a un’interfaccia semplificata, gli utenti potranno accedere a queste sezioni tramite un pulsante dedicato, posizionato strategicamente nell’angolo superiore destro. Inoltre, un indicatore visivo segnalerà la presenza di nuovi messaggi filtrati, offrendo un’esperienza d’uso più intuitiva.

La personalizzazione sarà un elemento chiave di iOS 26. Gli utenti potranno configurare il livello di filtraggio desiderato, scegliendo di applicarlo ai messaggi sconosciuti, allo spam o a entrambe le categorie. Questo approccio consente di mantenere un equilibrio tra sicurezza e accessibilità, garantendo la possibilità di recuperare eventuali messaggi filtrati in qualsiasi momento.

Sarà anche possibile scegliere di non ricevere tutte le notifiche di messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Le altre novità di iOS 26

Ma le novità non si fermano qui. Oltre al filtro antispam, l’aggiornamento arricchirà l’app Messaggi con una serie di funzionalità innovative, tra cui sfondi personalizzabili per le conversazioni, indicatori di digitazione nei gruppi, strumenti per creare sondaggi e traduzioni in tempo reale.

In arrivo anche il nuovo Liquid Glass design, che rappresenta l’evoluzione estetica e funzionale di iOS 26. Questo design non solo enfatizza l’eleganza visiva del sistema operativo, ma riflette anche l’impegno di Apple nel garantire una maggiore sicurezza e privacy per gli utenti. In un’epoca in cui il controllo delle comunicazioni digitali è sempre più cruciale, Apple si pone come leader nel fornire strumenti avanzati per proteggere la libertà digitale.

Con iOS 26, Apple non si limita a introdurre nuove funzionalità, ma ridefinisce l’intera esperienza utente, bilanciando estetica, praticità e sicurezza. Questo aggiornamento segna un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia non solo semplifica la vita quotidiana, ma lo fa rispettando la privacy e il controllo individuale.