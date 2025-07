FaceTime su iOS 26 blocca le chiamate se qualcuno si spoglia

La nuova funzionalità di FaceTime introdotta con iOS 26 ha acceso un vivace dibattito tra gli utenti, ponendo un delicato quesito: protezione dei minori o limitazione della libertà personale? La funzione, progettata da Apple come parte della strategia di Communication Safety, blocca automaticamente audio e video durante una videochiamata FaceTime quando rileva la presenza di nudità, mostrando un messaggio di avviso che consente agli utenti di decidere se proseguire o interrompere la conversazione.

Apple ha sottolineato che questa innovazione è pensata principalmente per tutelare i minori dai contenuti inappropriati. Tuttavia, l’attivazione universale della funzione, che coinvolge anche gli utenti adulti, ha sollevato critiche e interrogativi sulla possibile intrusività della tecnologia. Molti utenti hanno espresso preoccupazioni per quella che considerano una restrizione eccessiva della libertà di comunicazione, auspicando che l’azienda introduca opzioni di disattivazione o limiti la funzionalità agli account dei minori.

Come fa FaceTime a rilevare il nudo

Il sistema utilizza algoritmi di machine learning che operano esclusivamente sul dispositivo, senza inviare o registrare dati sui server di Apple. Questo approccio dovrebbe tutelare la privacy, ma non ha impedito il sorgere di critiche sull’impatto potenzialmente invasivo della funzione. La scelta di mantenere i dati sul dispositivo rappresenta un punto di forza, ma solleva domande sulla trasparenza e sulla possibilità di errore nei rilevamenti.

Inizialmente, la funzione era stata annunciata come esclusiva per gli account dei minori, nell’ambito delle funzionalità di Family Safety. Tuttavia, la versione beta di iOS 26 ha rivelato che il blocco si attiva indiscriminatamente anche per gli utenti adulti.

Rimane incerto se questa implementazione sia il risultato di un errore di programmazione o di una decisione consapevole da parte di Apple. Questa ambiguità ha contribuito ad alimentare il dibattito tra sostenitori e detrattori della funzione.

La sicurezza digitale secondo Apple

La nuova funzionalità rappresenta un’evoluzione significativa della strategia di Communication Safety, che finora si era concentrata su messaggi, immagini e contenuti condivisi. Con iOS 26, la protezione si estende anche alle videochiamate, dimostrando come la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare problematiche sociali complesse, come la tutela dei minori online.

Nonostante le controversie, l’iniziativa di Apple mette in evidenza il ruolo cruciale della tecnologia nel garantire la sicurezza digitale. Tuttavia, resta aperto il dibattito su come bilanciare efficacemente la sicurezza e la libertà individuale. L’azienda potrebbe considerare l’introduzione di opzioni personalizzabili per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, dimostrando così un impegno verso un equilibrio tra protezione e rispetto delle libertà personali.