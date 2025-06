Apple introduce il nuovi Parental Control su iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26

Apple introduce nuovi strumenti di controllo parentale nei sistemi operativi iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Questi aggiornamenti mirano a rendere l’ecosistema digitale di Apple un ambiente più sicuro per bambini e adolescenti, offrendo funzionalità innovative che semplificano la gestione dell’esperienza digitale in famiglia.

Con i nuovi aggiornamenti, la configurazione degli account per i più piccoli è stata resa più intuitiva. I genitori possono ora verificare e modificare l’età associata agli account dei figli, attivando automaticamente le protezioni adeguate. Questo sistema garantisce che i dispositivi siano sicuri fin dal primo utilizzo, eliminando la necessità di procedure di configurazione complesse.

iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 sono più sicuri

Un’importante novità è rappresentata dall’API Declared Age Range, che consente alle applicazioni di adattare i contenuti all’età dell’utente. Tuttavia, la condivisione di queste informazioni rimane sotto il controllo dei genitori, salvaguardando la sicurezza bambini e la loro privacy.

Apple ha esteso le sue protezioni anche agli utenti tra i 13 e i 17 anni, indipendentemente dal tipo di account. I nuovi strumenti includono filtri web avanzati, la funzionalità Communication Safety e un sistema di classificazione delle app più dettagliato, con categorie come 13+, 16+ e 18+. Questo approccio consente una valutazione più precisa dei contenuti disponibili per gli adolescenti.

Il sistema PermissionKit consente ai bambini di richiedere autorizzazioni per chattare o aggiungere amici anche in app di terze parti, mantenendo i genitori come supervisori principali. Inoltre, l’approvazione delle richieste di contatto è stata semplificata, offrendo maggiore controllo sulle interazioni digitali dei minori.

Nuove funzionalità per la sicurezza familiare

Il App Store è stato migliorato per fornire informazioni più dettagliate sui contenuti generati dagli utenti e sulle funzionalità di messaggistica delle app. Le restrizioni sui contenuti sono state potenziate per impedire la visualizzazione di applicazioni non adatte ai minori. Inoltre, la funzione Communication Safety ora è in grado di identificare contenuti inappropriati anche in FaceTime e nelle foto condivise.

Questi aggiornamenti segnano un passo avanti significativo nell’impegno di Apple per creare un ecosistema digitale più sicuro e protetto per le famiglie. Con un bilanciamento tra protezione e rispetto della privacy, l’azienda di Cupertino dimostra ancora una volta il suo impegno nel garantire un’esperienza tecnologica positiva per tutti i suoi utenti, grandi e piccoli.