Microsoft lancia Azure Linux 4.0 per server cloud e AI

Microsoft ha pubblicato ufficialmente Azure Linux 4.0, la prima distribuzione Linux server sviluppata internamente e proposta come piattaforma autonoma per ambienti enterprise, cloud e infrastrutture containerizzate.

Fino a oggi il progetto restava confinato all’infrastruttura interna dell’azienda; con la release 4.0 cambia approccio e diventa un prodotto destinato anche ai clienti esterni. La mossa ha un peso simbolico preciso: vent’anni fa Microsoft considerava Linux un concorrente diretto, oggi oltre il 60% delle macchine virtuali ospitate su Azure gira proprio su sistemi Linux. Il cloud ha ribaltato completamente la strategia dell’azienda.

Cosa è Azure Linux 4.0 e come funziona

La distribuzione deriva da CBL-Mariner, un progetto Linux minimalista che Microsoft utilizzava internamente per alimentare servizi cloud e componenti infrastrutturali di Azure.

La versione 4.0 ne rappresenta l’evoluzione commerciale e supportata. Il sistema adotta un modello minimale orientato alla sicurezza: include il kernel Linux ottimizzato da Microsoft, il gestore pacchetti RPM con DNF, build riproducibili per la verifica della supply chain del software, secure boot, aggiornamenti firmati crittograficamente e protezioni contro memory corruption e privilege escalation.

La distribuzione supporta le architetture x86_64 e ARM64, container OCI e immagini ottimizzate per Azure Kubernetes Service. L’obiettivo non è competere con Ubuntu o Red Hat sul desktop, ma offrire una piattaforma server stabile per cloud, container e orchestrazione Kubernetes ad alta densità. Microsoft segnala anche un focus specifico sull’Intelligenza Artificiale: controllare direttamente il sistema operativo permette di ottimizzare scheduler, networking e gestione GPU nei cluster impiegati per OpenAI, Copilot e i servizi enterprise generativi.

Perché gli hyperscaler vogliono il proprio sistema operativo

Dietro Azure Linux c’è soprattutto una questione di controllo infrastrutturale, una direzione già consolidata tra i grandi provider cloud.

Amazon ha sviluppato Amazon Linux per AWS, Google utilizza build personalizzate nei propri data center, Meta mantiene distribuzioni interne dedicate ai carichi AI. Gestire direttamente il sistema operativo consente di ottimizzare kernel e driver per hardware specifico, ridurre la superficie d’attacco, accelerare il rilascio di patch e integrare più rapidamente funzionalità proprietarie.

Esiste anche una componente economica: ridurre la dipendenza da distribuzioni commerciali esterne limita costi di licenza e supporto su larga scala. Azure Linux non sostituisce Windows Server, che resta centrale negli ambienti enterprise tradizionali basati su Active Directory e software legacy.

La nuova distribuzione punta invece ai workload cloud-native, containerizzati e AI-oriented, una fascia in cui Microsoft negli ultimi anni ha già consolidato il proprio ecosistema open source con SQL Server su Linux, Visual Studio Code e il Windows Subsystem for Linux.

Il lancio della versione 4.0 segna quindi qualcosa di più di un aggiornamento software: conferma l’evoluzione definitiva di Microsoft da produttore centrato su Windows a operatore cloud che considera Linux un elemento strutturale della propria infrastruttura globale.