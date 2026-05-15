KDE Plasma 6.7 introduce una modalità Bigscreen pensata per la TV

La nuova versione del noto desktop environment Linux KDE Plasma 6.7 introdurrà una delle novità più interessanti degli ultimi anni per chi utilizza “il pinguino”: Plasma Bigscreen, un’interfaccia progettata specificamente per TV, mini PC da salotto e configurazioni HTPC (Home theater PC).

Il progetto Bigscreen esiste da tempo, ma fino a oggi aveva avuto uno sviluppo discontinuo e una diffusione limitata; Plasma 6.7 segna invece il ritorno ufficiale del componente all’interno del ciclo principale.

Valve ha trasformato SteamOS e la modalità Big Picture in un riferimento per il gaming da divano, mentre molti produttori di smart TV continuano a chiudere sempre di più i propri sistemi operativi. KDE prova a inserirsi in questo spazio con un approccio diverso: software completamente open source, piena compatibilità con le applicazioni Linux tradizionali e una base tecnica identica a quella del desktop Plasma standard.

Dietro c’è anche un’evoluzione tecnica importante: Plasma 6, rilasciato nel 2024 insieme a Qt 6 e KDE Frameworks 6, ha consolidato il passaggio a Wayland e ha migliorato significativamente il rendering grafico tramite KWin. Plasma 6.7 prende in dote proprio questi cambiamenti per proporre un’interfaccia fullscreen pensata per controller, telecomandi e display osservati a distanza di diversi metri.

Plasma Bigscreen: un’interfaccia Linux pensata davvero per il salotto

Plasma Bigscreen non si limita a ingrandire le finestre e gli elementi grafici del desktop tradizionale. KDE ha costruito un ambiente completamente differente, con navigazione a righe orizzontali, elementi UI molto grandi, focus visivo marcato e gestione ottimizzata tramite gamepad.

L’impostazione ricorda chiaramente SteamOS e la modalità Big Picture di Steam, ma il funzionamento è molto meno vincolato: KDE, infatti, non obbliga l’utente a usare Steam come launcher universale. Qualsiasi applicazione installata tramite il repository della distribuzione, ad esempio tramite Flatpak o Flathub, può comparire direttamente nell’interfaccia Bigscreen senza fare “equilibrismi”.

Su SteamOS molte applicazioni desktop richiedono passaggi aggiuntivi, script personalizzati oppure l’aggiunta manuale come “gioco non Steam“. Plasma Bigscreen utilizza invece gli stessi componenti dell’ambiente Plasma tradizionale: sessione Wayland, compositor KWin, librerie Qt e framework Kirigami.

In pratica KDE ha costruito una shell alternativa sopra la stessa infrastruttura desktop: il lavoro di manutenzione si riduce e, allo stesso tempo, migliora la compatibilità generale.

La base tecnica: Wayland, KWin e Kirigami

Dal punto di vista architetturale, Plasma Bigscreen eredita quasi tutto dalla piattaforma Plasma 6. Il compositore KWin gestisce rendering, animazioni e compositing grafico sfruttando Wayland; Kirigami fornisce invece i componenti adattivi per interfacce responsive utilizzabili sia su desktop che sugli schermi televisivi.

Un’interfaccia da salotto richiede latenze basse, supporto corretto all’HDR, gestione fluida dei controller e capacità di lavorare bene con schermi 4K a refresh elevato. Plasma 6.7 introduce proprio miglioramenti in queste aree: KDE ha migliorato la gestione del direct scan-out, una tecnica che consente di inviare direttamente le immagini al display riducendo la latenza e il consumo di risorse; ha ottimizzato l’uso delle overlay plane delle GPU Intel per alleggerire il carico di rendering; ha perfezionato il rendering eseguito dalla CPU in alcune applicazioni basate su QtWidgets, così da aumentare fluidità ed efficienza.

Secondo gli sviluppatori KDE, Plasma 6.7 migliora anche l’integrazione con le GPU NVIDIA e introduce una gestione più robusta delle sessioni fullscreen. Non sono dettagli secondari perché molte configurazioni HTPC Linux soffrono ancora di problemi legati a tearing, sincronizzazione verticale e switching dinamico della frequenza di refresh.

Le build beta (download) mostrano già una buona fluidità generale: alcuni test pubblicati nelle ultime ore indicano che l’interfaccia Bigscreen gira senza problemi anche su hardware AMD Ryzen AI serie 300 e sistemi relativamente compatti basati su GPU integrate.

Più aperto di SteamOS, ma anche più complesso

Il paragone con SteamOS è inevitabile, ma KDE sta seguendo una filosofia diversa.

Valve controlla interamente l’ambiente software della Steam Deck: distribuzione Linux, sessione grafica, launcher, gestione input e runtime dei giochi; Plasma Bigscreen invece resta una componente generica del desktop KDE.

Grazie a KDE Plasma, l’utente può installare emulatori, browser, player video, client cloud gaming, software desktop tradizionale oppure applicazioni Flatpak senza limitazioni artificiali. L’intero sistema di personalizzazione Plasma continua a funzionare anche nella modalità Bigscreen: temi, widget, colori e comportamento dell’interfaccia restano modificabili.

Il rovescio della medaglia è certamente la maggiore complessità operativa. SteamOS funziona bene proprio perché Valve controlla l’intera esperienza utente; KDE deve convivere con decine di distribuzioni differenti, stack grafici diversi e hardware spesso eterogeneo.

Una piattaforma interessante anche oltre il gaming

Ridurre Plasma Bigscreen a semplice concorrente di SteamOS sarebbe un errore: KDE sembra voler creare una piattaforma Linux da salotto più ampia che abbracci media center, gaming machine, thin client domestico e desktop fullscreen condiviso.

La compatibilità con HDMI-CEC, presente nel progetto Bigscreen già da alcune versioni, apre scenari interessanti: il sistema può dialogare direttamente con il televisore e reagire ai comandi del telecomando senza hardware aggiuntivo.

In parallelo KDE continua a sviluppare anche Plasma Mobile e Plasma Nano: il progetto sta cercando di costruire una famiglia di interfacce adattive basate sugli stessi componenti core.

Il rilascio stabile di Plasma 6.7 è previsto per giugno 2026. Se la beta non evidenzierà problemi gravi, Plasma Bigscreen entrerà ufficialmente nel ciclo principale di KDE Plasma e molte distribuzioni potranno iniziare a distribuirlo direttamente nei repository standard.