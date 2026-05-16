Il gaming su Linux accelera grazie a funzioni nate per Windows

L'ecosistema gaming su Linux migliora grazie a NTSYNC e alle API Windows integrate direttamente nel kernel Linux.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 16 mag 2026
Il gaming su Linux accelera grazie a funzioni nate per Windows
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Linux sta diventando una piattaforma sempre più competitiva per il gaming PC grazie a un cambiamento tecnico preciso: alcune primitive di sincronizzazione nate per Windows stanno entrando direttamente nel kernel Linux.

Non si tratta di semplice emulazione. Il cuore della questione riguarda il modo in cui Wine, Proton e SteamOS gestiscono le chiamate di basso livello usate dai giochi moderni, in particolare nei motori grafici multi-threaded. Secondo i dati di Steam Hardware Survey, la quota Linux ha superato il 5% degli utenti Steam nel 2026, risultato impensabile fino a pochi anni fa.

NTSYNC: cosa fa e perché è diverso da esync e fsync

Il cambiamento più rilevante si chiama NTSYNC, un driver kernel che implementa nativamente alcune primitive di sincronizzazione del kernel NT di Windows. In pratica Linux incorpora meccanismi che i giochi Windows usano per coordinare thread, mutex, eventi e processi concorrenti, riducendo overhead e latenza nelle operazioni CPU intensive.

Prima di NTSYNC, la community aveva già sviluppato esync e fsync. Esync sfruttava eventfd per evitare chiamate server-side troppo pesanti; fsync introdusse i futex, meccanismo kernel più efficiente. Il problema era la frammentazione: fsync richiedeva patch kernel specifiche e non era supportato ufficialmente da molte distribuzioni. Il comportamento restava comunque una reinterpretazione del modello Windows, non una vera implementazione compatibile.

NTSYNC cambia approccio: invece di adattare Linux alle API Windows tramite workaround userspace, il kernel implementa direttamente primitive compatibili con il comportamento NT originale. Wine 11 e le versioni più recenti di Proton possono così comunicare con il kernel in modo molto più diretto ed efficiente.

Quanto migliorano davvero le prestazioni

I primi benchmark pubblicati mostravano incrementi tra il 40% e il 200%, ma molti confrontavano NTSYNC con installazioni Wine prive di fsync o esync, un paragone poco rappresentativo.

Il vantaggio reale rispetto alle configurazioni Proton moderne è più contenuto, ma concreto: frame pacing più stabile, riduzione degli stuttering e minore latenza nelle scene con molte chiamate concorrenti.

I benefici emergono soprattutto nei titoli DirectX 12 tradotti tramite VKD3D-Proton, dove il numero di thread simultanei è elevato. Anche i giochi con shader compilation aggressiva o streaming continuo degli asset tendono a migliorare sensibilmente. Valve ha iniziato a distribuire NTSYNC in SteamOS stabile già a marzo 2026: un segnale importante, considerando che fsync era già ritenuto sufficientemente performante per la maggior parte dei titoli.

Limiti ancora aperti e prospettive

Nonostante i progressi, Linux non ha eliminato tutti gli ostacoli. Gli anti-cheat kernel level come Easy Anti-Cheat in modalità protetta o Ricochet restano problematici, escludendo di fatto alcuni titoli multiplayer competitivi.

Il supporto driver NVIDIA continua a mostrare differenze rispetto a Windows nei carichi DirectX 12 più pesanti, mentre AMD beneficia maggiormente dell’integrazione open source con Mesa e RADV.

Wayland migliora rapidamente nella gestione di frame pacing e latenza input, ma alcune applicazioni dipendono ancora da X11. Il quadro generale resta però molto diverso rispetto a cinque anni fa: Proton, DXVK, VKD3D-Proton e ora NTSYNC stanno trasformando Linux da piattaforma sperimentale a sistema realmente competitivo per il gaming desktop.

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