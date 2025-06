Un nuovo design con effetto vetro, finestre completamente gestibili con un vero multitasking, paragonabile a quello di macOS, e funzionalità basate su intelligenza artificiale. Sono queste le principali novità di iPadOS 26, il sistema operativo per iPad completamente rinnovato che Apple lancerà a settembre, puntando a trasformare l’esperienza d’uso e la produttività del dispositivo.

iPadOS 26: le novità

L’interfaccia di iPadOS 26 introduce Liquid Glass, un nuovo concetto di design che crea un effetto traslucido tramite una semitrasparenza. Questa nuova interfaccia risponde dinamicamente ai comandi dell’utente, mentre le icone si adattano automaticamente ai temi chiari e scuri. L’effetto vetro liquido caratterizza anche la schermata di blocco e il Centro di Controllo, rendendo l’esperienza visiva più moderna ed elegante.

La gestione delle finestre fa un salto di qualità enorme, avvicinandosi all’esperienza di un computer tradizionale. Gli utenti potranno finalmente ridimensionare e organizzare le app come preferiscono, visualizzarle tutte insieme con la funzione Exposé e disporle a mosaico sullo schermo. Il sistema mantiene la compatibilità con Stage Manager e migliora il supporto per i monitor esterni, ideale per i professionisti che lavorano con configurazioni multi-schermo.

Apple Intelligence diventa parte integrante del sistema, offrendo traduzioni in tempo reale durante le chiamate FaceTime, nelle conversazioni su Messaggi e nelle telefonate. Debuttano strumenti creativi come Genmoji per personalizzare le emoji e Image Playground per generare immagini uniche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

L’app File si arricchisce con una Vista elenco dettagliata e la possibilità di personalizzare le cartelle con colori e icone specifiche. Fa il suo debutto anche l’app Anteprima, che permette di modificare e annotare PDF e immagini direttamente su iPad, sfruttando le capacità dell’Apple Pencil. Per i creator, la funzione Local Capture consente di registrare contenuti audio e video di alta qualità.

Il pacchetto di novità include l’app Diario per annotare pensieri e momenti importanti, e Apple Games come centro per il gaming. L’app Messaggi si aggiorna con sfondi personalizzabili e sondaggi, mentre per la prima volta l’app Telefono arriva ufficialmente su iPad, completa di funzioni come Hold Assist e Call Screening.

iPadOS 26: quando arriva

iPadOS 26 è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori, mentre il rilascio pubblico è previsto per l’autunno. L’aggiornamento sarà gratuito per iPad Pro, iPad Air, iPad mini e iPad di recente generazione, anche se alcune funzionalità potrebbero richiedere modelli specifici o impostazioni di lingua compatibili. I modelli che riceveranno il nuovo sistema operativo saranno questi: