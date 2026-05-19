Windows 11, Microsoft cambia i driver: sotto osservazione batteria, temperature e prestazioni

Per molto tempo la qualità dei driver Windows è stata valutata soprattutto in base a un criterio relativamente semplice: il sistema operativo va in crash oppure continua a funzionare bene? Se non comparivano schermate blu, riavvii improvvisi o errori critici evidenti, il driver poteva essere considerato sufficientemente stabile anche in presenza di comportamenti anomali molto meno appariscenti ma comunque problematici nell’utilizzo quotidiano.

Ora Microsoft ha deciso di modificare profondamente questa impostazione “storica”: durante l’evento WinHEC 2026 (WinHEC sta per Windows Hardware Engineering Conference), l’azienda ha presentato la nuova Driver Quality Initiative (DQI), un programma con cui intende ridefinire il modo utilizzato da Windows 11 per valutare affidabilità e qualità dei driver distribuiti nell’ecosistema PC.

L’importanza della qualità dei driver di Windows 11

Nel post ufficiale pubblicato sul Windows Experience Blog, Microsoft scrive: “la qualità dei driver influisce direttamente sulla percezione della qualità di Windows“.

La frase è importante perché riconosce apertamente un aspetto spesso sottovalutato: per l’utente finale non esiste una distinzione reale tra problemi del sistema operativo e problemi causati da driver o firmware. Se un notebook consuma la batteria rapidamente, si surriscalda o mostra rallentamenti inspiegabili, la responsabilità è inevitabilmente attribuita a Windows nel suo complesso.

Non solo crash: Microsoft amplia i criteri di qualità

Il passaggio più interessante dell’annuncio riguarda proprio il superamento del vecchio approccio basato quasi esclusivamente sulla stabilità “visibile”, come accennato nell’introduzione. Microsoft spiega che DQI introduce “nuovi parametri qualitativi” capaci di valutare diversi aspetti del comportamento dei driver.

Nel documento ufficiale si legge: “questi parametri includono stabilità, funzionalità, prestazioni, consumi energetici e metriche termiche“.

È probabilmente la parte più significativa dell’intero annuncio: Microsoft sta dicendo esplicitamente che un driver non sarà più giudicato soltanto in base all’assenza di BSOD o crash kernel, ma anche considerando consumi energetici, comportamento termico, impatto sulle prestazioni e affidabilità operativa reale.

Si tratta di un cambiamento molto rilevante rispetto al passato, soprattutto perché numerosi problemi moderni dei PC Windows non provocano errori critici evidenti ma degradano comunque l’esperienza utente. Anche in Windows 11 c’è ancora la storica utilità integrata Monitoraggio affidabilità avviabile premendo Windows+R quindi digitando perfmon /rel .

Modern Standby e autonomia: uno dei nodi più discussi

Uno degli esempi più evidenti riguarda il comportamento del Modern Standby, la modalità di sospensione introdotta per rendere i notebook Windows più simili ai dispositivi mobile. Anche se non piace a tutti, ed è facile intuire il motivo.

In teoria il sistema dovrebbe mantenere consumi minimi durante la sospensione: in pratica, però, molti utenti hanno sperimentato notebook riposti nello zaino con batteria quasi piena e ritrovati poche ore dopo parzialmente scarichi o addirittura caldi.

In molti casi il problema non dipende direttamente dal kernel di Windows ma dall’interazione tra firmware ACPI, driver di rete, controller USB, GPU o altri componenti hardware. Microsoft non cita casi specifici, ma il nuovo focus su “consumi energetici” e “metriche termiche” suggerisce chiaramente la volontà di affrontare questo tipo di anomalie.

Pulizia del catalogo driver e meno componenti legacy

La DQI promossa da Microsoft non si limita però alla raccolta di nuove metriche: Microsoft ha annunciato anche un intervento più ampio sull’intero ecosistema driver Windows. Nel post ufficiale l’azienda parla di infatti dell’intento volto a “migliorare la salute complessiva dell’ecosistema driver di Windows“.

Dietro questa formula si nasconde un approccio che porterà a ridurre la presenza di driver legacy; ridurre la presenza di componenti non più aggiornati nel Windows Update Catalog, il repository Microsoft che raccoglie aggiornamenti, driver e pacchetti software per Windows; favorire l’utilizzo dei driver standard Microsoft integrati nel sistema operativo per garantire maggiore compatibilità e stabilità dei dispositivi; incentivare architetture user-mode più isolate e sicure; semplificare l’interazione tra hardware e sistema operativo.

È un cambiamento importante perché Windows continua a gestire decine di migliaia di combinazioni hardware differenti, molte delle quali dipendono ancora da codice sviluppato anni fa.

Perché Microsoft cambia strategia proprio ora

La scelta alla base di DQI arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato PC. L’efficienza energetica è diventata uno degli elementi più importanti nella valutazione di un notebook moderno, soprattutto dopo l’arrivo dei chip Apple Silicon e la crescente attenzione verso le piattaforme ARM (sulle quali sta investendo convintamente anche Microsoft: si pensi a Windows 11 26H1).

Autonomia, comportamento termico e silenziosità incidono ormai quanto le prestazioni pure: driver mal ottimizzati possono compromettere pesantemente la qualità percepita del dispositivo anche in assenza di problemi critici evidenti.

Proprio per questo motivo, la stabilità di Windows non può più essere misurata soltanto contando le schermate blu: Microsoft sta di fatto riconoscendo che esiste una categoria di problemi “silenziosi” che non mandano in crash il sistema ma incidono direttamente sull’esperienza quotidiana degli utenti. E per la prima volta questi aspetti entrano ufficialmente nei criteri con cui Windows valuterà la qualità dei driver.