Apple macOS Tahoe ufficiale: cosa cambia su iMac, Mac mini e MacBook

macOS Tahoe 26, il nuovo sistema operativo per i computer desktop e laptop di Apple, promette di rivoluzionare l’esperienza utente con un mix di innovazioni tecnologiche e un’interfaccia completamente ripensata. Presentato come uno degli aggiornamenti più significativi per l’ecosistema Mac, il sistema integra nuove funzionalità che puntano a migliorare produttività, creatività e intrattenimento. Come su tutti i nuovi “OS 26” presentati da Apple, anche su macOS 26 le parole chiave sono Liquid Glass e Apple Intelligence.

macOS 26: le novità

Una delle caratteristiche più evidenti di macOS 26 è il nuovo design Liquid Glass, che dona agli elementi dell’interfaccia un aspetto traslucido e dinamico.

Gli utenti potranno personalizzare l’ambiente di lavoro con una gamma ampliata di opzioni cromatiche per cartelle, icone e widget, trasformando il Mac in un dispositivo che riflette la propria personalità. Questa attenzione ai dettagli estetici non solo migliora l’esperienza visiva, ma rende anche l’interazione più intuitiva e coinvolgente.

Tra le novità più attese spicca l’introduzione dell’app Telefono sui computer Mac. Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti per l’integrazione tra iPhone e Mac, permettendo agli utenti di gestire chiamate, consultare i contatti e accedere alla segreteria direttamente dal proprio computer.

Funzioni avanzate come Call Screening, per filtrare automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti, e Hold Assist, che consente di mantenere la posizione nelle code telefoniche mentre si continua a lavorare, dimostrano il costante impegno di Apple nell’ottimizzare la Continuity tra i dispositivi.

Un’altra grande innovazione è l’aggiornamento di Spotlight, che Apple definisce “il più grande di sempre”. Il motore di ricerca interno ora consente di eseguire centinaia di azioni senza aprire applicazioni dedicate, come inviare email o creare note. Inoltre, grazie a una nuova API, gli sviluppatori di terze parti potranno ampliare ulteriormente le capacità di Spotlight, rendendolo uno strumento ancora più potente e versatile per gli utenti.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, Apple Intelligence si arricchisce di funzionalità innovative come traduzioni in tempo reale e strumenti creativi avanzati. Tra questi spiccano Genmoji e Image Playground, che permettono di personalizzare emoji e immagini, e un’automazione potenziata tramite Comandi Rapidi basati su modelli IA di ultima generazione. Queste innovazioni non solo migliorano l’efficienza, ma aprono nuove possibilità per la creatività e la produttività degli utenti.

Gli appassionati di gaming troveranno interessanti novità in Game Overlay, una funzione che consente di gestire impostazioni e interazioni sociali senza uscire dai giochi. Questo, unito al nuovo hub centralizzato Apple Games, garantisce un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Le capacità grafiche avanzate di Metal 4, la quarta generazione di API grafiche di Apple ottimizzate per i potenti chip M3 e M4, permettono prestazioni eccezionali per i giochi più esigenti.

Non mancano miglioramenti anche per le applicazioni più utilizzate. Safari è stato ottimizzato e promette prestazioni superiori del 50% rispetto a Chrome, rendendolo il browser più veloce sul mercato. L’app Messaggi si arricchisce di sfondi personalizzabili e sondaggi, mentre l’app Diario, già nota agli utenti iOS, debutta finalmente anche su Mac, offrendo uno spazio dedicato alla riflessione personale e alla scrittura.

macOS 26: quando arriva e su quali modelli

macOS Tahoe 26 sarà disponibile in beta pubblica il prossimo mese, con un rilascio ufficiale previsto per l’autunno come aggiornamento gratuito. I modelli di computer Apple che potranno essere aggiornati a macOS Tahoe 26 sono: