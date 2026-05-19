Claude Code riesce a far girare Adobe Lightroom CC su Linux

Una delle ultime notizie più interessanti nel mondo della fotografia digitale emerge da un progetto open‑source che ha portato Adobe Lightroom CC a funzionare su Linux attraverso il layer di compatibilità Wine, con un supporto significativo da parte di Claude Code.

Stando a quanto riportato da Phoronix e da un thread di discussione recente, un developer indipendente ha impiegato diverse ore di lavoro per rendere operativa la versione cloud‑based di Lightroom CC su un sistema Linux, senza alcun supporto ufficiale da parte di Adobe. Il risultato, non ancora un rilascio stabile o supportato, dimostra però che il software è tecnicamente portabile oltre il suo ecosistema nativo di Windows e macOS.

Adobe Lightroom CC su Linux: uno sviluppatore indie dimostra che è possibile

Il cuore del progetto è l’uso di Wine 11.8 staging, una build sperimentale del famoso compat‑layer, accoppiato a una serie di patch mirate per sbloccare funzionalità chiave dell’applicazione.

Secondo le osservazioni pubblicate online, il tentativo è riuscito a far funzionare moduli come l’Edit module, compreso lo strumento Remove/Heal, elementi fondamentali per l’editing fotografico avanzato. Queste funzioni non sono solo presenti in interfaccia, ma rispondono in modo sostanzialmente coerente, almeno per le esigenze di test sperimentali. In altri termini, si tratta di qualcosa di più di una semplice schermata iniziale o di un avvio fittizio del programma.

Un elemento inedito che emerge dalla descrizione del lavoro è il ruolo di Claude Code, l’assistente per lo sviluppo basato su Intelligenza Artificiale. Il resoconto indica che il system ha contribuito a identificare e correggere problemi relativi a DLL mancanti o corrotte, nonché a interpretare i crash report generati durante i test. Inoltre, l’AI ha analizzato screenshot dell’interfaccia utente per verificare visivamente se i componenti grafici fossero correttamente renderizzati, suggerendo piccoli aggiustamenti di codice laddove necessario.

Questo tipo di workflow mostra come strumenti IA possano velocizzare la fase di debug di software complessi, soprattutto quando si tratta di trasportarli su piattaforme che non sono state progettate in origine per supportarli.

Il supporto ufficiale è ancora lontano

Nonostante il successo tecnico, resta chiaro che siamo ancora molto lontani da un supporto ufficiale di Adobe per Linux.

Il caso di Lightroom CC su Wine si posiziona per ora come un esperimento da parte di uno sviluppatore volenteroso, non come una soluzione pronta per produzione quotidiana. Tuttavia, per molti fotografi e editor che lavorano su Linux, il fatto che sia possibile avviare una versione stabile di Lightroom CC, con funzioni di base come l’editing e il ritocco, rappresenta un passo in avanti palpabile.