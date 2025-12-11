Apple Music: con l'offerta di Natale hai 3 mesi di musica illimitata a soli 0,99€

Questa è decisamente l’offerta migliore per provare finalmente Apple Music, la piattaforma di musica in streaming della mela morsicata che si propone come la miglior soluzione presente sul mercato in termini di qualità sonora. Puoi avere infatti 3 mesi di musica illimitata a soli 0,99 euro al mese, senza impegno e con la possibilità di disdire quando vuoi.

Come attivare l’offerta

Riscattare e attivare l’offerta è davvero semplicissimo: basta assicurarsi che il tuo iPhone, iPad o Mac siano aggiornati all’ultima versione del software, aprire l’app Apple Music e accedere con il tuo Apple ID. Nel caso la promozione non dovesse comparire, prova a cercare nella sezione Home. Ti basterà a quel punto cliccare su “Accetta ora” per riscattare la promozione.

L’offerta è riservata ai nuovi abbonati, quindi se non hai mai avuto Apple Music, Apple One o l’accesso tramite un piano “In famiglia”, puoi approfittarne fino al 7 gennaio 2026, per avere accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, contenuti esclusivi e la massima qualità audio, con transizioni fluide tra le canzoni grazie ad AutoMix, la possibilità di creare playlist personalizzata e di giocare al karaoke tramite la funzione Apple Music Sing.

Potrai utilizzare Apple Music direttamente dall’app su dispositivi Apple, oppure su music.apple.com/it, smart TV, console da gaming e principali dispositivi di streaming compatibili.

A soli 0,99 euro al mese per 3 mesi è un invito da non lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.