Apple Music: ecco come ottenere fino a 3 mesi gratis con la nuova promo

È il momento giusto per iniziare a usare Apple Music, il servizio in abbonamento con cui Apple consente ai suoi utenti di poter ascoltare tutta la musica che preferiscono in streaming, non solo su iPhone e iPad ma anche su smartphone Android e su computer Windows.

Apple Music ha un costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo, ma per i nuovi utenti c’è sempre un mese di prova gratuita. Con la promo in corso, inoltre, è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music.

Per sfruttare la promo è necessario aver acquistato un nuovo prodotto Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod, AirPods o Mac) oppure un nuovo dei prodotti selezionati Bose (cuffie e altoparlanti).

La promo può essere riscattata direttamente dall’app o dal sito di Apple Music, accessibile qui di sotto. Ci sono 90 giorni di tempo, dal momento dell’attivazione del dispositivo o del primo accoppiamento con un prodotto Apple, per i dispositivi audio, per accedere alla promo.

Come richiedere 3 mesi gratis di Apple Music

Ecco la procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music:

con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV : la promo può essere attivata direttamente dall’app di Apple Music

: la promo può essere attivata direttamente dall’app di Apple Music con un nuovo Apple Watch : la promo può essere attivata dall’app di Apple Music dell’iPhone a cui lo smartwatch è stato abbinato

: la promo può essere attivata dall’app di Apple Music dell’iPhone a cui lo smartwatch è stato abbinato con un dispositivo audio compatibile: la promo può essere attivata dall’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad abbinato al dispositivo; l’elenco dei dispositivi comprende AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds)

Se avete acquistato di recente uno dei dispositivi in questione, potete verificare la disponibilità dei 3 mesi gratis tramite il link qui di sotto.