Apple Music gratis: ecco come ottenere fino a 3 mesi di abbonamento a costo zero

Apple Music è sempre più un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un servizio di streaming pensato per garantire un accesso completo a tutta la musica, senza limitazioni e senza pubblicità. Il servizio costa 10,99 euro al mese ed è incluso senza costi aggiuntivi per chi ha attivato un piano Apple One.
Per i nuovi utenti ci sono due modi per accedere gratis ad Apple Music. Il primo è rappresentato dalla prova gratuita di 1 mese, promozione disponibile per chi non ha mai usato il servizio e per chi crea un nuovo account.
C’è un altro modo per usare il servizio senza pagare: è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music per chi acquista un nuovo iPhone, un iPad, un Mac, un Apple TV, un Apple Watch oppure un dispositivo selezionato della gamma AirPods, HomePod o Beats (l’elenco completo lo trovate nel paragrafo successivo).
Ci sono 90 giorni di tempo dall’attivazione del dispositivo (o dal primo accoppiamento via Bluetooth per i dispositivi che non hanno una procedura di attivazione) per poter riscattare i 3 mesi gratuiti. Per verificare la disponibilità di una delle due promo è sufficiente raggiungere Apple Music tramite il box qui di sotto.
Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music
Ecco la procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, sfruttando la promo accessibile dopo aver acquistato un dispositivo compatibile:
- con iPhone, iPad, Mac e Apple TV è sufficiente accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis
- con Apple Watch bisogna accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo
- con un prodotto della gamma AirPods, HomePod o Beats è necessario accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad abbinato al prodotto; i dispositivi compatibili sono i seguenti: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione),
AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro,
Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio
Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds
Per verificare la disponibilità della promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto.