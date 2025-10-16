Apple Music gratis: ecco come ottenere fino a 3 mesi di abbonamento a costo zero

Apple Music è sempre più un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un servizio di streaming pensato per garantire un accesso completo a tutta la musica, senza limitazioni e senza pubblicità. Il servizio costa 10,99 euro al mese ed è incluso senza costi aggiuntivi per chi ha attivato un piano Apple One.

Per i nuovi utenti ci sono due modi per accedere gratis ad Apple Music. Il primo è rappresentato dalla prova gratuita di 1 mese, promozione disponibile per chi non ha mai usato il servizio e per chi crea un nuovo account.

C’è un altro modo per usare il servizio senza pagare: è possibile ottenere 3 mesi gratis di Apple Music per chi acquista un nuovo iPhone, un iPad, un Mac, un Apple TV, un Apple Watch oppure un dispositivo selezionato della gamma AirPods, HomePod o Beats (l’elenco completo lo trovate nel paragrafo successivo).

Ci sono 90 giorni di tempo dall’attivazione del dispositivo (o dal primo accoppiamento via Bluetooth per i dispositivi che non hanno una procedura di attivazione) per poter riscattare i 3 mesi gratuiti. Per verificare la disponibilità di una delle due promo è sufficiente raggiungere Apple Music tramite il box qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Ecco la procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music, sfruttando la promo accessibile dopo aver acquistato un dispositivo compatibile:

con iPhone , iPad , Mac e Apple TV è sufficiente accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis

, , e è sufficiente accedere all’app di Apple Music dal nuovo dispositivo per riscattare i 3 mesi gratis con Apple Watch bisogna accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo

bisogna accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato allo smartwatch per richiedere la promo con un prodotto della gamma AirPods, HomePod o Beats è necessario accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad abbinato al prodotto; i dispositivi compatibili sono i seguenti: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione),

AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro,

Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio

Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

Per verificare la disponibilità della promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.