Apple Music in offerta: prova 3 mesi e risparmi il 99%

L’offerta natalizia su Apple Music è davvero da non perdere: attivandola adesso potrai pagare 3 mesi di musica illimitata con la qualità dell’audio spaziale e della definizione lossless a soli 99 centesimi al mese. Al termine del periodo di prova, sarai libero di decidere se continuare al prezzo di listino oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Con questa promozione potrai accedere a un catalogo ricchissimo che include più di 100 milioni di brani disponibili on demand e senza pubblicità, tra grandi classici e ultime uscite. Non mancano peraltro dei contenuti esclusivi, come concerti live e interviste, oltre ai podcast più popolari, funzioni come Apple Music Sing per trasformare il tuo dispositivo in un karaoke e la massima qualità sonora con audio spaziale e definizione lossless.

Attivare l’offerta è semplice: assicurati che il tuo iPhone, iPad o Mac sia aggiornato all’ultima versione del software, apri l’app Apple Music e accedi con il tuo Apple ID. Se l’offerta non appare subito, puoi trovarla facilmente nella tab Home. A quel punto basta toccare “Accetta ora” per iniziare a goderti tre mesi di musica senza limiti.

La promozione è riservata naturalmente a coloro che non hanno un abbonamento attivo alla piattaforma e lo provano per la prima volta. L’occasione ideale per vivere la musica in modo nuovo e sentire davvero la differenza: prova Apple Music per 3 mesi a 99 centesimi.

