Apple Music: scoperta una novità legata ad Apple Intelligence

Rispetto alle aziende rivali (Google, Microsoft, Samsung), Apple solo di recente si è lanciata nel mercato dell’intelligenza artificiale. La suite di funzionalità AI Apple Intelligence è stata presentata infatti solo a giugno, in occasione della WWDC24, e sarà disponibile in alcuni paesi a partire dall’autunno.

Il gigante di Cupertino ha dedicato ampio spazio alle sue innovazioni durante il keynote della Worldwide Developers Conference di quest’anno, annunciando anche la partnership con OpenAI per l’integrazione di ChatGPT nei suoi sistemi operativi. Alcune novità, forse perché “minori”, stanno però venendo fuori solo in questi giorni. Ad esempio, Apple Music consentirà agli utenti gli utilizzare Apple Intelligence per creare gli artwork per le proprie playlist.

Con Apple Intelligence sarà possibile creare artwork per le playlist su Apple Music

La redazione di 9to5mac, scavando nel codice di iOS 18 beta 4, ha scoperto questa inedita funzionalità che si tradurrà in un’esperienza anche più personalizzata nella piattaforma di streaming musicale. Le stringhe suggeriscono che verrà mostrato un pulsante “Crea immagine” durante la modifica di una playlist. Premendolo, questo pulsante richiamerà Image Playground, ovvero il nuovo tool AI in grado di generare un’immagine partendo da un prompt testuale.

Sfortunatamente questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi non è disponibile nemmeno per quegli utenti che stanno provando le versioni beta di iOS 18. Inizialmente, la società di Cupertino aveva comunicato che alcune delle feature Apple Intelligence sarebbero state disponibili in versione beta già questa estate, ma la strategia è stata successivamente modificata.

A proposito di tempistiche, secondo un recente report di Bloomberg, alcune funzioni AI di Apple non arriveranno prima del 2025. Per quanto riguarda il mercato europeo, poi, la situazione è tutto fuorché rosea, perché la società californiana ha annunciato di aver posticipato il lancio di Apple Intelligence a data da destinarsi a causa del DMA. E la risposta della Commissione Europea non si è fatta attendere.

iOS 18, con funzioni AI o meno, sarà rilasciato tra settembre e ottobre.