Apple: nel 2025 arriverà un tablet dedicato alla smart home

Apple sta per fare un grande passo verso la casa intelligente. Sembra infatti che, a partire da marzo 2025, lancerà un tablet da parete con funzioni AI, pensato per il controllo della casa. Questo dispositivo, noto con il nome in codice J490, punta a fare concorrenza agli Echo Show di Amazon e ai Nest Hub di Google.

Apple, il passo verso la smart home è deciso: arriva un tablet da parete

La dimensione del tablet a cui Apple sta pensando sarebbe compatta, con uno schermo largo quanto due iPhone affiancati, bordi spessi, una batteria ricaricabile e altoparlanti integrati per renderlo utile in vari ambienti della casa. Con una fotocamera frontale, diventerà anche un mezzo per videochiamate in famiglia, rendendolo ideale per le comunicazioni quotidiane.

Apple sta sviluppando un sistema operativo esclusivo per questo tablet, chiamato internamente “Pebble”. Sarà semplice da usare, con un’interfaccia ottimizzata per interazioni rapide e widget personalizzabili per avere sotto controllo meteo, notizie e appuntamenti. Grazie ai sensori di prossimità, il display potrà adattarsi alla posizione dell’utente, risultando sempre chiaro e, soprattutto, risparmiando energia.

Il design versatile permetterà di montarlo a parete o posizionarlo su un piano tramite basi con altoparlanti, rendendolo perfetto sia per la cucina che per il salotto. Con il supporto a HomeKit e l’integrazione di Siri, questo tablet permetterà di gestire luci, serrature e termostati senza sforzo, diventando un vero e proprio centro di controllo per tutta la casa.

Oltre a questo, Apple sembra voler ampliare il proprio ecosistema smart home. La notizia risalente alla giornata di ieri infatti parla di una smart camera pronta ad arrivare nel 2026. Con questo tablet, il colosso di Cupertino si posiziona per competere direttamente con altri big della tecnologia per offrire una soluzione integrata e raffinata per la casa intelligente.

Apple potrebbe dunque ritrovarsi ancora una volta a modificare l’esperienza degli utenti in un ambito che però non era mai stato dominato prima dai suoi prodotti. Potrebbe quindi riuscirci portando la personalizzazione e il controllo a un nuovo livello.