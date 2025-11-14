Apple, nuove linee guida: stop alla condivisione dei dati con servizi AI

Nel panorama tecnologico contemporaneo, il tema della privacy è ormai diventato un campo di battaglia cruciale per aziende, sviluppatori e utenti.

Il 13 novembre 2025, Apple ha scelto di imprimere una svolta decisa introducendo un aggiornamento alle proprie linee guida per la revisione delle app, una mossa che promette di ridefinire gli equilibri all’interno dell’App Store e di dettare nuovi standard nella gestione dei dati personali, soprattutto quando entrano in gioco le terze parti e le applicazioni di Intelligenza Artificiale.

Con l’aggiornamento, il colosso di Cupertino ha stabilito tre principi cardine: trasparenza obbligatoria, consenso esplicito e rimozione immediata dallo store per chi non si adegua. Un cambiamento che non lascia spazio a interpretazioni: la sezione 5.1.2(i) ora impone agli sviluppatori di informare in modo chiaro e dettagliato gli utenti su dove e come i loro dati saranno condivisi, in particolare se destinati a terze parti o servizi di AI. Prima di qualsiasi condivisione, è richiesto un consenso esplicito, tracciabile e documentato, che diventa il nuovo standard di riferimento.

Implicazioni pratiche: AI e non solo

La nuova formula, tanto netta quanto impegnativa, recita: “You must clearly disclose where personal data will be shared with third parties, including with third-party AI, and obtain explicit permission before doing so“. Questo significa che dati come contatti, foto, messaggi vocali e informazioni sensibili non potranno più essere trasferiti a processori esterni senza che l’utente sia stato pienamente informato e abbia fornito il proprio consenso esplicito. La tutela della privacy si fa così più stringente, con l’obiettivo di mettere davvero l’utente al centro del controllo sui propri dati.

Ma l’aggiornamento delle linee guida non si limita all’AI. Sono stati rivisti anche i criteri del Mini Apps Program e introdotte nuove regole per le app dedicate ai creator e ai servizi finanziari, segnalando una volontà di regolamentare in modo più puntuale interi segmenti del marketplace di Apple.

Dietro questa stretta normativa si cela però una contraddizione che non sfugge agli osservatori più attenti. Mentre Apple impone agli sviluppatori una trasparenza senza compromessi, la stessa azienda si prepara a integrare Gemini, la tecnologia di Google, nel futuro di Siri, previsto per il 2026. L’assistente vocale diventerà più intelligente e conversazionale, ma questa evoluzione poggia proprio su partnership con terze parti. Il messaggio che ne deriva è chiaro: l’eccellenza tecnologica spesso richiede collaborazione e condivisione, anche a costo di qualche compromesso.

Cosa devono fare gli sviluppatori: istruzioni per l’adeguamento

L’adeguamento alle nuove linee guida non è solo una questione di principi, ma un obbligo operativo. Gli sviluppatori sono chiamati a:

Aggiornare le schermate di autorizzazione con informazioni precise su chi riceverà i dati;

con informazioni precise su chi riceverà i dati; Revisionare le privacy policy per renderle trasparenti e accessibili a tutti gli utenti;

per renderle trasparenti e accessibili a tutti gli utenti; Implementare sistemi di consenso granulare per ogni tipologia di dato e ogni singolo partner;

per ogni tipologia di dato e ogni singolo partner; Installare audit trail e sistemi di tracciamento per dimostrare la conformità durante le fasi di review dell’App Store.

Il prezzo della non conformità è elevato: il blocco o la rimozione dell’app dal marketplace non lasciano margini di errore.