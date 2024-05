Presentata insieme ai nuovi iPad Air M2 e iPad Pro M4, la Apple Pencil Pro è una versione avanzata dello stylus che porta con sé funzionalità innovative per consentire agli utenti di arricchire, migliorandola, l’esperienza d’uso. L’azienda di Cupertino ha presentato le sue caratteristiche (già accolte positivamente dai creator) ma forse ha dimenticato un particolare importante: è una sorta di bacchetta magica.

La funzione Squeeze rende Apple Pencil Pro più versatile che mai

Ironia a parte, con un video pubblicato su Threads, il social network di Meta in stile X, la creator Yuka Ohishi ha mostrato come utilizzare Apple Pencil Pro per controllare le luci smart installate in casa o in ufficio. Non è una funzione nativa, se così vogliamo definirla, ma bastano pochi step per poterla “attivare”.

Attraverso le impostazioni, infatti, è possibile assegnare all’inedita gesture Squeeze anche un comando rapido, uno shortcut. Ed è essendo la scelta completamente libera, si può dare sfogo alla propria fantasia. Premendo con le dita la pencil di nuova generazione si può dunque impostare un timer, avviare una registrazione vocale o dello schermo, lanciare Apple Music e anche accendere/spegnere le luci smart installate in casa.

Per quanto tutto ciò dimostri quanto sia versatile il nuovo accessorio Apple, è difficile pensare che qualcuno possa davvero utilizzare la gesture in questo modo. È stata infatti pensata per velocizzare alcuni passaggi durante la fase di “creazione”, come aprire una palette per cambiare strumenti, spessore del tratto e colore in tempi record.

A rendere Pro lo stylus compatibile unicamente con i nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 (e con iPadOS 17.5 o versioni successive, ndr) ci pensano poi il nuovo giroscopio che consente di regolare con precisione l’angolo del tratto o della pennellata, il motore aptico per un feedback preciso e l’anteprima del punto di contatto sullo schermo.