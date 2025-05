Apple sta cercando di rilanciare Siri attraverso una profonda trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale generativa. Questo progetto, denominato internamente LLM Siri, mira a riportare l’assistente vocale ai vertici dell’innovazione, dopo anni di rallentamenti e difficoltà tecniche di vario tipo.

Il percorso di Apple verso questa direzione non è stato privo di ostacoli. Craig Federighi, a capo del software, ha storicamente mantenuto un approccio cauto, preferendo investire in progetti con risultati più prevedibili. Inoltre, l’ingresso tardivo dell’azienda nel campo dell’AI generativa, avvenuto solo dopo il boom di ChatGPT nel 2022, ha messo in evidenza il ritardo accumulato rispetto a concorrenti come Google e OpenAI.

Le sfide non sono state solo tecniche. Internamente, John Giannandrea, responsabile dell’AI, si è mostrato scettico sull’effettivo interesse dei consumatori verso i chatbot. A ciò si aggiungono problemi di compatibilità tra il vecchio sistema di Siri e le nuove funzionalità basate sull’AI.

LLM Siri diventerà un concorrente di Perplexity?

Per affrontare queste difficoltà, Apple ha deciso di riprogettare completamente Siri, costruendo un’architettura basata su modelli linguistici avanzati, ovvero i famosi LLM. Il team di ricerca a Zurigo sta lavorando su un motore AI che renderà l’assistente più conversazionale e capace di sintetizzare informazioni in modo credibile.

Inoltre, l’azienda sta esplorando l’uso della privacy differenziale per migliorare i modelli attraverso dati sintetizzati direttamente sui dispositivi degli utenti, garantendo una maggiore tutela della riservatezza. Tra le innovazioni più ambiziose, si sta valutando la possibilità di trasformare Siri in uno strumento di ricerca web avanzato, simile a Perplexity, capace di raccogliere e sintetizzare informazioni da diverse fonti online.

Parallelamente, sono in corso cambiamenti organizzativi significativi. Giannandrea è stato rimosso dai progetti legati a Siri e all’AI, e l’azienda sta considerando un suo graduale allontanamento. Il successo della strategia di Apple dipenderà dalla capacità di superare non solo le sfide tecniche, ma anche quelle legate alla leadership interna, per colmare il divario con i principali competitor del settore.