Apple rilascia iOS 17.2.1 e altri importanti aggiornamenti

A pochi giorni da un aggiornamento che ha portato con sé un bel po’ di novità, tra la cui nuova app Diario, Apple ha rilasciato una nuova versione del sistema operativo di iPhone. È infatti disponibile al download iOS 17.2.1, un minor update importante soprattutto per la sicurezza.

iOS 17.2.1 e non solo: tutti gli aggiornamenti rilasciati da Apple

Come al solito, l’aggiornamento può essere scaricato sullo smartphone recandosi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Allo stesso modo possono essere scaricati iOS 16.7.4 e iPadOS 16.7.4, aggiornamenti di sicurezza per gli iPhone e gli iPad con qualche anno in più sulle spalle (e che non sono compatibili con l’ultima major release).

Per quanto riguarda iOS 17.2.1, il changelog diffuso da Apple è il seguente:

Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti. Per maggiori informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web: support.apple.com/kb/HT201222.

Gli altri aggiornamenti

Il colosso di Cupertino ha reso disponibili anche altri aggiornamenti per i suoi dispositivi, eccoli di seguito:

macOS Sonoma 14.2.1 : introduce aggiornamenti di sicurezza e risoluzioni di problemi (Impostazioni di Sistema > Aggiornamento Software).

: introduce aggiornamenti di sicurezza e risoluzioni di problemi (Impostazioni di Sistema > Aggiornamento Software). Firmware 6A317 per gli AirPods di terza generazione : Apple non ha diffuso un changelog con i dettagli dell’aggiornamento, ma è probabile che porti con sé miglioramenti delle prestazioni generali. Per scaricare l’aggiornamento bisogna collegare gli auricolari al dispositivo iOS, aprire l’app Impostazioni e recarsi in Generali > Info > AirPods > Versione Firmware.

: Apple non ha diffuso un changelog con i dettagli dell’aggiornamento, ma è probabile che porti con sé miglioramenti delle prestazioni generali.

C’è da segnalare infine che da questo momento non è più possibile effettuare il downgrade alle versioni 17.1.1 e 17.1.2 del sistema operativo di iPhone.