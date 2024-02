Dopo mesi e mesi di versioni beta, Apple ha ufficialmente reso disponibili le applicazioni Apple Music, Apple TV e Dispositivi Apple per Windows. Questo significa che, tra le altre cose, gli utenti che hanno un dispositivo dell’azienda di Cupertino (iPhone, ad esempio), non dovranno più affidarsi al vetusto e “pesante” iTunes per scaricare aggiornamenti software, effettuare un backup e così via.

Le applicazioni sopracitate possono essere scaricate gratuitamente tramite il Microsoft Store a partire da oggi, anche in Italia. Il colosso californiano ha optato per la stessa strategia attuata sui suoi Mac, dove iTunes ormai non è più disponibile da diverso tempo. I software appena citati sono compatibili però solo con Windows 10 e Windows 11.

Le nuove app di Apple per Windows 10 e 11 sono disponibili: addio iTunes, è stato bello

In apertura si è parlato di versioni beta, perché? Le tre app standalone per ascoltare musica in streaming, guardare film, serie TV e documentare e per la gestione di iPhone e iPad rispettivamente, sono state lanciate in anteprima a gennaio del 2023 e da allora sono stati rilasciati aggiornamenti regolari. Da questo momento, però, l’etichetta “anteprima” non è più visibile.

Con il lancio della sua app musicale per Windows, Apple potrebbe tentare una missione quasi impossibile: rubare utenti a Spotify. C’è però un ostacolo: la principale differenza tra le due piattaforme è che la seconda prevede anche un piano gratuito ma con pubblicità, un compromesso che milioni di appassionati sono disposti ad accettare.

Per quanto riguarda l’app Dispositivi Apple, è probabilmente quella più utile delle tre. Consente infatti di scaricare aggiornamenti software, ripristinare un dispositivo, gestire contenuti come musica, video e foto e – ovviamente – effettuare un backup.

Come sottolineato poco sopra, le tre applicazioni made-in-Cupertino sono compatibili unicamente con Windows 10 e Windows 11. Gli utenti che hanno un PC con Windows 8 o versioni precedenti devono invece continuare ad affidarsi a iTunes.