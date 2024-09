Ci risiamo: Apple ritira un aggiornamento che blocca gli HomePod

L’entusiasmo in casa Apple dovrebbe essere alle stelle (e forse è così), ma ci sono alcuni spiacevoli inconvenienti che stanno rovinando questi primi giorni di disponibilità della gamma iPhone 16. I nuovi smartphone non possono infatti ancora contare su Apple Intelligence, creando un certo disappunto tra gli utenti, e poi c’è la questione iPadOS 18, che è stato ritirato perché ha causato problemi agli iPad Pro M4. Ma non è tutto, perché ora ci sono grane anche per gli HomePod.

Una versione beta del sistema operativo ha reso inutilizzabili gli HomePod

In queste ore, Apple ha rilasciato una nuova versione beta del software dello smart speaker, HomePod 18.1 beta 2 (build 22J5552d). Ebbene, il software è stato già ritirato dal gigante di Cupertino dopo le segnalazioni diverse persone che, dopo averlo installato la beta, si sono ritrovati con un dispositivo inutilizzabile.

Fortunatamente si tratta “solo” di una versione beta, quindi non disponibile per tutti gli utenti. Inoltre, al momento è ancora possibile installare la versione 18.1 del software, che non presenta lo stesso problema. In ogni caso, visto le anomalie delle ultime ore, è consigliabile evitare di installare versioni beta sul proprio HomePod. Anche perché non introducono alcuna novità degna di nota.

Le segnalazioni di speaker resi inutilizzabili sono numerose, con alcuni utenti che hanno affermato di essere riusciti a ripristinare il proprio HomePod utilizzando l’app Apple Configurator su Mac (può essere scaricata da qui).

A questo punto non resta che attendere che la beta 2 del firmware venga resa nuovamente disponibile. Ad attendere notizie sono anche coloro che sono in possesso di un iPad Pro M4, dal momento che iPadOS 18 risulta ancora indisponibile. Apple sta sicuramente lavorando al fix, ma da Cupertino non sono ancora giunte dichiarazioni ufficiali che possano far tirare un sospiro di sollievo.