iPadOS 18 blocca gli iPad Pro M4: Apple ritira l'aggiornamento

Un aggiornamento dovrebbe risolvere problemi, non causarne di nuovi. iPadOS 18 si è invece rivelato un vero proprio nemico per numerosi utenti in possesso di un iPad Pro M4, ovvero l’ultimo tablet di Apple giunto sul mercato. Cogliendo certamente di sorpresa i rispettivi proprietari, i dispositivi hanno smesso di funzionare dopo l’installazione dell’aggiornamento, cosa che ha portato l’azienda di Cupertino a ritirare momentaneamente l’update.

E dunque, a distanza di meno di 48 ore dal rilascio ufficiale, non è più possibile scaricare iPadOS 18 sugli iPad Pro con processore M4. Apple ha anche smesso di firmare i file IPSW per ripristinare questi tablet con l’ultimo firmware. Possono invece tirare un sospiro di sollievo tutti coloro che hanno un modello diverso di iPad.

Sono in aumento le segnalazioni su Reddit e sul forum di discussione di Apple (via MacRumors) di sfortunati utenti che spiegano che il loro iPad Pro M4 ha smesso di funzionare dopo l’installazione di iPadOS 18. Secondo una delle testimonianze, il dispositivo si è spento durante il processo di aggiornamento per poi non riaccendersi più. E non è nemmeno possibile ripristinare il software tramite computer.

Insomma, un vero incubo, come confermato anche dagli addetti ai lavori. «L’ho appena portato all’Apple Store e mi hanno confermato che è completamente bloccato, e mi hanno detto che devono inviarlo ai loro tecnici prima di potermi proporre una soluzione, nonostante io abbia Apple Care», scrive un utente.

Apple non ha ancora rilasciato un commento ufficiale in merito, ma il fatto che l’update sia stato ritirato (solo per il tablet di ultima generazione, si precisa ancora una volta) è una conferma più che evidente.

Le novità di iPadOS 18

Oltre al supporto di Apple Intelligence (non disponibile nei paesi dell’Unione Europea), l’aggiornamento introduce importanti novità per l’app Note, come Grafia Smart, la nuova app Password, una ridisegnata app Foto, un Centro di Controllo più personalizzabile e – finalmente – l’app Calcolatrice nativa.