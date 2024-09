Dopo la ricca e dettagliata presentazione durante la WWDC24 e i mesi di prova tra gli sviluppatori, da questo momento iOS 18 e iPadOS 18 sono disponibili al download su tutti i dispositivi compatibili. Ma quali sono le novità che gli upgrade portano con sé? Scopriamolo insieme con questo articolo.

iOS 18: le novità dell’aggiornamento e gli iPhone compatibili

Per scaricare iOS 18 sul proprio iPhone bisogna recarsi in Impostazioni, Generali quindi Aggiornamento software.

Novità

Le icone delle applicazioni e i widget possono essere posizionati a proprio piacimento, senza dover tener conto della griglia “invisibile”. Inoltre, il colore delle icone delle app, di sistema e non, può essere modificato per intonarle allo sfondo.

delle applicazioni e i widget possono essere posizionati a proprio piacimento, senza dover tener conto della griglia “invisibile”. Inoltre, il colore delle icone delle app, di sistema e non, può essere modificato per intonarle allo sfondo. Con iOS 18 è possibile bloccare un’app e attivare l’accesso unicamente con Face ID, Touch ID o codice. Con l’aggiornamento è anche possibile nascondere le app semplicemente posizionate all’interno di una cartella bloccata.

e attivare l’accesso unicamente con Face ID, Touch ID o codice. Con l’aggiornamento è anche possibile nascondere le app semplicemente posizionate all’interno di una cartella bloccata. Il Centro di Controllo è stato completamente ridisegnato e permette ora di aggiungere comandi in più, di raggrupparli in pagine e di modificare le dimensioni dei controlli.

è stato completamente ridisegnato e permette ora di aggiungere comandi in più, di raggrupparli in pagine e di modificare le dimensioni dei controlli. L’applicazione di sistema Foto presenta una libreria più ordinata e rende più semplice la ricerca di foto e video.

presenta una libreria più ordinata e rende più semplice la ricerca di foto e video. In iMessage è possibile aggiungere effetti di testo, rispondere con emoji e adesivi e programmare l’invio dei messaggi. E sì, il servizio è pienamente compatibile con lo standard RCS .

è possibile aggiungere effetti di testo, rispondere con emoji e adesivi e programmare l’invio dei messaggi. E sì, il servizio è pienamente compatibile con lo standard . Safari ora è in grado di rilevare in automatico le informazioni più importanti e metterle in evidenza. C’è anche una nuova modalità Lettura.

La nuova app Password , come lascia facilmente intendere il nome, permette di memorizzare e tenere al sicuro tutte le proprie password.

, come lascia facilmente intendere il nome, permette di memorizzare e tenere al sicuro tutte le proprie password. La Game Mode arriva ora anche su iPhone e migliora anche l’esperienza d’uso quando ci sono auricolari e controller collegati.

arriva ora anche su iPhone e migliora anche l’esperienza d’uso quando ci sono auricolari e controller collegati. iOS 18 abilita sugli AirPods Pro di seconda generazione le interazioni con Siri senza mani . Basta annuire o scuotere delicatamente la testa per rispondere sì oppure no rispettivamente ad una richiesta di Siri.

. Basta annuire o scuotere delicatamente la testa per rispondere sì oppure no rispettivamente ad una richiesta di Siri. L’app Note ora può risolvere un’operazione matematica in totale autonomia.

ora può risolvere un’operazione matematica in totale autonomia. L’app Apple TV è stata arricchita con la nuova sezione “In scena” , che mostra in tempo reale informazioni aggiuntive su cast e colonna sonora.

, che mostra in tempo reale informazioni aggiuntive su cast e colonna sonora. Le impostazioni di privacy e sicurezza sono state perfezionate per aiutare l’utente a gestire meglio i dati che vengono condivisi con servizi e applicazioni.

sono state perfezionate per aiutare l’utente a gestire meglio i dati che vengono condivisi con servizi e applicazioni. Con l’app di sistema Telefono è possibile registrare in tempo reale le chiamate.

iPhone compatibili

iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone Xs / Xs Max

iPhone Xr

iPhone SE (2ª generazione e successive)

iPadOS 18: cosa cambia e dispostivi compatibili

Proprio come su iPhone, anche su iPad basta recarsi in Impostazioni, Generali e Aggiornamento Software per scaricare l’ultimo major update sviluppato da Apple.

Oltre a tutte quelle pensate per iOS 18 e descritte poco sopra, iPadOS 18 introduce anche queste novità.

La funzione Grafia Smart dell’app Note utilizza un modello di apprendimento automatico on-device per riprodurre la grafia dell’utente proprietario. La stessa app supporta anche il nuovo evidenziatore e permette di comprimere le varie sezioni per una lettura più comoda di note molto lunghe.

dell’app Note utilizza un modello di apprendimento automatico on-device per riprodurre la grafia dell’utente proprietario. La stessa app supporta anche il nuovo evidenziatore e permette di comprimere le varie sezioni per una lettura più comoda di note molto lunghe. Finalmente Apple ha regalato al suo tablet un’app Calcolatrice nativa. Questa è in grado di calcolare il valore delle espressioni, assegnare variabili e anche tracciare grafici. L’esperienza è ancora più immersiva quando si usa una Apple Pencil. Ci sono anche nuove funzionalità, come la cronologia e la conversione delle unità.

nativa. Questa è in grado di calcolare il valore delle espressioni, assegnare variabili e anche tracciare grafici. L’esperienza è ancora più immersiva quando si usa una Apple Pencil. Ci sono anche nuove funzionalità, come la cronologia e la conversione delle unità. In applicazioni come Apple TV, la barra dei pannelli (ora anche personalizzabile) è stata spostata verso l’alta così da concedere più spazio ai contenuti.

iPad compatibili