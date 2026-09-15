Un aggiornamento iOS può danneggiare iPhone? Apple finisce sotto indagine

La distribuzione e l’applicazione di un aggiornamento software può trasformarsi in un problema di garanzia hardware? È la domanda che mette Apple sotto pressione in India. La Central Consumer Protection Authority ha intensificato un’indagine nata dalle segnalazioni di proprietari di iPhone che, dopo l’installazione di iOS 18, avrebbero riscontrato linee verdi, rosa o bianche sul display, malfunzionamenti dello schermo, problemi al microfono e altre anomalie. Alcuni clienti sostengono di avere poi dovuto sostenere costi di riparazione molto elevati.

La vicenda parte dal rilascio di iOS 18, distribuito da Apple a settembre 2024, ma ha acquistato peso regolatorio tra il 2025 e il 2026. Stando ai documenti visionati da Reuters, il 29 luglio 2026 l’autorità indiana ha comunicato ad Apple l’avvio di un'”indagine approfondita” a suo carico. Il caso si basa, secondo Apple, su 75 reclami; il regolatore ritiene però che il problema possa riguardare i diritti dei consumatori intesi nell’accezione più ampia possibile, quindi non soltanto i singoli utenti che hanno formalizzato una contestazione. La class action è insomma dietro l’angolo.

Apple sostiene che il software sia fornito senza una garanzia assoluta e che clausole analoghe siano comuni nell’industria tecnologica. L’autorità indiana sta invece valutando se sia lecito trasferire sul consumatore il costo di un guasto hardware quando l’anomalia potrebbe avere avuto origine proprio da un aggiornamento distribuito dal produttore. Se l’indagine stabilisse un collegamento causale sufficientemente solido, Apple potrebbe affrontare sanzioni, rimborsi e persino una revisione delle condizioni applicate ai clienti.

I motivi sulle indagini relative alla garanzia software di Apple

Il nocciolo della controversia emerge dalle condizioni di licenza di iOS. Apple precisa che il software viene fornito “as is” e “as available“, nella misura consentita dalla legge applicabile, senza garantire che il funzionamento sia sempre privo di errori: difficile affermare qualcosa di diverso perché il software è per definizione “imperfetto”. Basti pensare a bug e vulnerabilità che vengono a galla in qualsiasi tipo di applicazione.

La licenza di iOS attribuisce inoltre all’utente, sempre entro i limiti ammessi dalle normative locali, il rischio relativo a qualità, prestazioni e accuratezza del software e contempla la possibilità che i costi di assistenza o correzione ricadano sul cliente qualora il software si riveli difettoso.

La stessa licenza riconosce esplicitamente che i diritti previsti dalla legge possono prevalere sulle limitazioni contrattuali. In altre parole, scrivere in un contratto che il software non dispone di garanzia non permette automaticamente a un produttore di sottrarsi agli obblighi imposti dalle norme a tutela dei consumatori.

Apple separa inoltre la propria garanzia commerciale sull’hardware dalla licenza software. In India offre una garanzia limitata di un anno contro difetti di materiali e fabbricazione e chiarisce che tale copertura si aggiunge ai diritti riconosciuti dalla normativa locale.

È proprio nella zona di confine tra le due categorie che si concentra la disputa: che cosa accade se un componente fisico smette di funzionare immediatamente dopo un aggiornamento del sistema operativo?

Linee verdi dopo iOS 18: correlazione e causa non sono la stessa cosa

Dal punto di vista tecnico bisogna evitare conclusioni affrettate. Vedere comparire una linea verde sul pannello OLED subito dopo un aggiornamento non dimostra, da solo, che il nuovo sistema operativo abbia danneggiato fisicamente il display. Un difetto di pannello, collegamenti, elettronica di pilotaggio o alimentazione può manifestarsi nello stesso periodo per ragioni indipendenti.

D’altra parte, liquidare subito il problema come guasto hardware sarebbe altrettanto semplicistico. Un aggiornamento di iOS non sostituisce soltanto icone e applicazioni: modifica driver, componenti del kernel, gestione energetica e software a basso livello; gli aggiornamenti Apple possono inoltre includere modifiche destinate al firmware di componenti e periferiche. Cambiare modalità di inizializzazione, frequenze operative, gestione del refresh o parametri con cui il sistema dialoga con l’hardware può far emergere un difetto fino a quel momento latente.

Un aggiornamento può quindi essere il responsabile diretto di un’anomalia, può renderla visibile oppure può coincidere temporalmente con un guasto che sarebbe comparso comunque. Per stabilire quale ipotesi sia corretta servono dati diagnostici, distribuzione statistica dei guasti, modelli interessati, versioni esatte di iOS, cronologia degli interventi e possibilmente analisi dei componenti sostituiti.

Apple: nessun problema generalizzato di iOS 18

Apple respinge l’idea che iOS 18 presenti un difetto generalizzato. Nella risposta inviata agli investigatori ad agosto 2026, l’azienda avrebbe sostenuto che il sistema operativo è passato attraverso test rigorosi e che non sono emersi problemi o rischi per la sicurezza riconducibili alla release in India.

La società sottolinea inoltre il numero relativamente limitato delle segnalazioni citate dalle Autorità a supporto delle verifiche: 75 reclami formali.

La Mela ha inoltre aggiunto un altro elemento interessante, cioè che a giugno 2026 soltanto circa l’11% degli iPhone utilizzava ancora iOS 18. Il dato serve evidentemente a ridimensionare la portata attuale della questione, anche se non risolve il problema originario: l’indagine riguarda infatti ciò che sarebbe accaduto dopo l’aggiornamento distribuito a partire dal 2024.

Il punto è che una percentuale bassa di dispositivi ancora fermi alla vecchia versione non permette di stabilire se alcuni telefoni abbiano effettivamente subìto danni in precedenza. Allo stesso modo, 75 reclami non equivalgono necessariamente a 75 dispositivi difettosi sul totale: rappresentano i casi arrivati formalmente all’Autorità.

Sarà l’indagine a dover accertare se dietro le segnalazioni esista un comportamento ripetibile e sufficientemente documentato.

Il precedente italiano del 2018 è particolarmente interessante

La vicenda ricorda, con differenze sostanziali, un caso affrontato in Italia nel 2018. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sanzionò Apple per pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti destinati ad alcuni modelli di iPhone.

AGCM contestò soprattutto l’insufficiente informazione agli utenti sugli effetti che determinate versioni di iOS potevano avere sulle prestazioni dei dispositivi più vecchi e l’assenza, in alcuni casi, di adeguate misure di assistenza per telefoni fuori garanzia.

Apple ricevette complessivamente una sanzione di 10 milioni di euro, cinque milioni per ciascuna delle due condotte contestate. L’Autorità italiana analizzò anche il tema delle batterie agli ioni di litio e delle informazioni fornite agli utenti sulla loro durata e sul deterioramento.

Non si può sovrapporre quel procedimento al caso indiano. L’inchiesta italiana riguardava soprattutto prestazioni, informazione al consumatore e gestione dell’invecchiamento delle batterie; le verifiche in terra indiana si concentrano invece sulla possibile relazione tra un aggiornamento software e guasti che avrebbero richiesto costosi interventi hardware.

In Europa la distinzione tra hardware e software è ancora meno netta

La normativa europea sui beni con elementi digitali tratta hardware e software in modo più integrato rispetto alla vecchia idea del dispositivo come semplice oggetto fisico. La direttiva UE 2019/771 stabilisce obblighi relativi alla conformità dei beni con elementi digitali e alla disponibilità degli aggiornamenti necessari per mantenerli conformi.

Il considerando 30 affronta addirittura una situazione molto vicina, almeno in linea teorica, alla controversia indiana: se un aggiornamento fornito dal venditore o dal soggetto che fornisce il contenuto digitale provoca un difetto di conformità del bene, il venditore deve riportare il prodotto alla conformità. Le informazioni pubblicate dall’Unione europea chiariscono inoltre che il software fornito insieme a un prodotto rientra nella garanzia legale.

Ogni caso dipende dalle circostanze, dalla causa del difetto e dalle regole nazionali di recepimento. Ma la formula “il software non è coperto dalla garanzia” non può essere letta in Europa come un’esclusione universale di qualsiasi responsabilità. Garanzia commerciale del produttore e diritti legali del consumatore sono su due piani distinti.