Un cambiamento epocale si profila all’orizzonte per i sistemi operativi di Apple, già a partire da questo anno.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia di Cupertino abbandonerà la tradizionale progressione numerica sequenziale per adottare un sistema di denominazione basato sugli ultimi due numeri dell’anno di rilascio.

Questo significa che il prossimo aggiornamento di iOS salterà direttamente al numero iOS 26, allineandosi con l’anno di riferimento. La trasformazione non si limiterà a iOS, ma interesserà l’intero ecosistema software di Apple. Sistemi come macOS, iPadOS, WatchOS, TVOS e VisionOS seguiranno questa nuova logica di numerazione, garantendo una coerenza mai vista prima. Questa mossa punta a eliminare la confusione derivante dalle differenti date di lancio originali dei vari sistemi operativi.

L’annuncio ufficiale è previsto durante la WWDC 2025, fissata per il prossimo 9 giugno. Durante l’evento, Apple non solo presenterà questa strategia di numerazione, ma potrebbe anche svelare importanti modifiche all’interfaccia utente. Nonostante l’assenza di una conferma ufficiale da parte dell’azienda, Bloomberg attribuisce queste informazioni a fonti anonime vicine alla compagnia.

Sistemi operativi di Apple: ora si fa riferimento all’anno di uscita

Questo approccio non è del tutto nuovo nel panorama tecnologico. Ad esempio, Microsoft adottò un sistema simile con Windows 95, e anche Samsung ha utilizzato schemi basati sull’anno per alcuni dei suoi prodotti. Persino il settore automobilistico segue una logica analoga.

Nonostante il grande impatto di questa nuova numerazione, restano sono delle eccezioni. La linea iPhone, ad esempio, non sembra destinata a subire lo stesso cambiamento. Gli attuali modelli, come l’iPhone 16 lanciato a febbraio 2025, e il futuro iPhone 17 previsto per settembre, continueranno a seguire la numerazione progressiva tradizionale.

Questo riallineamento potrebbe semplificare notevolmente la comprensione dell’ecosistema per gli utenti, oltre a rafforzare l’immagine di Apple come leader nell’innovazione, non solo in termini di prodotto ma anche nelle modalità di presentazione e gestione del proprio ecosistema tecnologico.