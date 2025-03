Apple: si parla insistente di iPhone 17 Ultra, alcuni rumor ne confermano l'arrivo

Stanno incalzando sempre di più le notizie riguardanti la prossima gamma iPhone 17 di Apple. L’ultimo periodo infatti è stato pieno di interessanti indiscrezioni che hanno contribuito a tracciare il probabile profilo della prossima line-up che arriverà a settembre a Cupertino. In queste ore c’è di più: iPhone 17 Ultra si sta facendo sempre più strada tra i rumor. Secondo alcune voci infatti questo modello, tanto vociferato anche in occasione del lancio degli iPhone 16 lo scorso settembre, potrebbe finalmente vedere la luce.

A rilanciare questa ipotesi è il leaker coreano Yeux112, che ha raccolto informazioni dalla catena di approvvigionamento. Secondo queste indiscrezioni, iPhone 17 Ultra non solo esisterebbe, ma avrebbe caratteristiche esclusive, distinguendosi nettamente dagli altri modelli.

Dynamic Island più piccola, ma solo su iPhone 17 Ultra

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ridimensionamento della Dynamic Island sui modelli Pro, ma le informazioni a riguardo sono state contraddittorie. Mentre la maggior parte delle fonti concorda sul cambio di design della fotocamera posteriore, sulla Dynamic Island i dubbi restano.

A quanto pare, la produzione dei nuovi pannelli con isola più piccola non sarebbe sufficiente per coprire tutta la gamma Pro, lasciando intendere che solo iPhone 17 Ultra potrebbe adottare questa novità. Se così fosse, Apple introdurrebbe per la prima volta un modello “Ultra” con un design ancor più raffinato rispetto ai Pro Max.

Una batteria più capiente e raffreddamento avanzato

Un’altra caratteristica che potrebbe rendere unico iPhone 17 Ultra riguarda il raffreddamento a camera di vapore. Anche su questo aspetto erano emersi rumor, ma inizialmente si pensava che la tecnologia sarebbe stata implementata su tutta la gamma. Ora invece sembra che sarà un’esclusiva dell’Ultra, permettendo prestazioni più elevate senza rischio di surriscaldamento.

Oltre a ciò, l’Ultra dovrebbe essere più spesso di iPhone 17 Pro, in modo da ospitare una batteria più capiente. Un dettaglio che potrebbe risultare particolarmente interessante per chi desidera autonomia ancora maggiore rispetto ai modelli attuali.