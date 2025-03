iPhone 17 Pro e Pro Max gestiranno la temperatura in maniera ottima: ecco come

Stanno circolando sempre più voci in merito ai prossimi iPhone 17. In queste ore il discorso sta riguardando però soprattutto i modelli di punta, ovvero il Pro e il Pro Max. Secondo quanto riportato, Apple punterà su una gestione della temperatura nettamente diversa rispetto agli anni scorsi. Verrà introdotta secondo le indiscrezioni una camera di vapore utile a dissipare il calore in maniera più efficace, anche alla luce delle varie lamentele che ci sono state negli ultimi anni.

Una soluzione esclusiva per i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max

La novità non riguarderebbe l’intera gamma, ma solo i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max. A differenza di quanto suggerito in precedenti rumor, la variante standard e quella Air non beneficerebbero di questa tecnologia.

Tutto ciò verrà fatto in previsione dell’aumento delle prestazioni che ci saranno con l’introduzione del nuovo chip A19. Grazie alla camera di vapore infatti i prossimi iPhone riusciranno ad evitare il surriscaldamento e quindi la diminuzione delle prestazioni che avviene in genere quando il dispositivo va in protezione.

Il design cambia, ma solo sul retro

Oltre alla questione della dissipazione del calore, il leaker ha fatto chiarezza su un altro dettaglio discusso nelle ultime settimane: il design della parte anteriore non subirà modifiche.

Alcune voci indicavano un possibile ridimensionamento della Dynamic Island, ma Instant Digital ha smentito questa ipotesi, affermando che la parte frontale rimarrà identica agli attuali modelli. Le uniche vere novità estetiche riguarderanno il retro del dispositivo, con una riprogettazione del modulo fotografico sui modelli Pro e Pro Max.

Apple si allinea ai top di gamma Android

L’adozione di una camera di vapore rappresenterebbe un cambiamento significativo per Apple, che finora ha preferito soluzioni di raffreddamento più tradizionali. Alcuni dei principali competitor, come Samsung e ASUS, utilizzano già questa tecnologia per migliorare la gestione delle temperature sui loro dispositivi di fascia alta, specialmente nei modelli pensati per il gaming.

Se confermata, questa scelta potrebbe garantire agli iPhone 17 Pro e Pro Max una maggiore stabilità delle prestazioni durante carichi intensi, come la registrazione video in alta definizione o il gaming prolungato. Con il lancio atteso per settembre, sarà interessante vedere se Apple confermerà questa strategia e quali vantaggi porterà agli utenti.