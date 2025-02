iPhone 17 Pro: nuove immagini svelano il design rivoluzionato

L’iPhone 17 Pro è ancora lontano dal debutto, ma le indiscrezioni sul suo design non smettono di circolare. Dopo le voci su una possibile modifica nella disposizione delle fotocamere per i modelli base, un nuovo leak mostra una scelta estetica inaspettata per la variante Pro.

Secondo queste informazioni, Apple potrebbe abbandonare l’attuale configurazione delle fotocamere, mantenendo tre obiettivi ma integrandoli in una nuova barra orizzontale con angoli arrotondati.

Un modulo fotografico più grande e con un layout rivisto

A differenza dei primi rumor, che parlavano di un allineamento orizzontale delle fotocamere in stile Pixel, i nuovi render suggeriscono una soluzione diversa:

Tre obiettivi fotografici sulla sinistra della barra;

fotografici sulla sinistra della barra; Flash LED, microfono posteriore e scanner LiDAR sulla destra.

Questa disposizione sembrerebbe una necessità tecnica per evitare interferenze con l’hardware della Dynamic Island, motivo per cui un layout completamente orizzontale non sarebbe praticabile.

Sì, ci sono somiglianze con la serie Pixel di Google

Se questa nuova disposizione venisse confermata, l’iPhone 17 Pro potrebbe ricordare il design dei Pixel 9 e Pixel 9 Pro, che però presentano un allineamento completamente orizzontale delle lenti.

L’idea di una fotocamera a barra non è del tutto nuova nel settore, ma rappresenterebbe uno dei cambiamenti più significativi per il design degli iPhone degli ultimi anni. Resta però da vedere se Apple adotterà davvero questa soluzione o se i primi render non siano completamente accurati.

iPhone 17 Pro: siamo solo agli inizi della girandola dei rumor

Come sempre, è bene prendere queste informazioni con cautela, poiché Apple è nota per sperimentare più soluzioni prima di finalizzare il design. Un segnale più concreto arriverà probabilmente quando inizieranno a emergere le prime custodie per iPhone 17.

Se Apple dovesse davvero optare per questo layout, sarebbe una scelta audace, che potrebbe dividere gli utenti tra chi apprezza il nuovo design e chi preferisce la configurazione attuale.