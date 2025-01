iPhone 17 Pro: Apple dovrà adottare una nuova tecnica di produzione

Nelle ultime settimane non si parla altro che dell’iPhone 17 Pro. Il modello di punta di Apple che vedrà la luce a partire da settembre 2025 proporrà diversi cambiamenti secondo le ultime indiscrezioni. L’azienda adotterà una nuova tecnica chiamata splicing, pensata appositamente per unire materiali diversi come il retro in vetro e la cornice in modo più armonioso.

Proprio durante le ultime ore sono venute fuori delle immagini che lascerebbero pensare ad un design posteriore molto simile a quello dei nuovi Google Pixel.

Un design più morbido e fluido per l’iPhone 17

La nuova tecnica di lavorazione mira a rendere più fluido il passaggio tra il retro in vetro e il telaio, riducendo la percezione di spigolosità. La scocca posteriore e il frame si fonderanno in modo graduale, offrendo un design più ergonomico e confortevole al tatto. Secondo le indiscrezioni, il cambiamento potrebbe essere quasi impercettibile a livello estetico, ma contribuirà a rendere l’iPhone più gradevole da tenere in mano.

Non è ancora chiaro se questa modifica riguarderà tutta la linea iPhone 17 o solo i modelli standard. Tra le modifiche ipotizzate ci sono:

Un telaio in alluminio al posto del titanio utilizzato sui modelli attuali;

al posto del titanio utilizzato sui modelli attuali; Un modulo fotocamera posteriore con un design orizzontale , diverso dall’attuale configurazione verticale;

, diverso dall’attuale configurazione verticale; Un retro che combina vetro e alluminio , offrendo un mix di materiali per un look rinnovato;

, offrendo un mix di materiali per un look rinnovato; Una Dynamic Island più piccola, riducendo l’ingombro dell’area interattiva sullo schermo.

Un possibile nuovo modello: iPhone 17 Air

Tra le novità, Apple potrebbe introdurre un modello completamente nuovo: l’iPhone 17 Air o Slim, pensato per sostituire la variante Plus. Questo dispositivo punterebbe tutto su uno spessore estremamente sottile, con un display 120Hz.

L’attesa per l’annuncio ufficiale della serie iPhone 17 è prevista per settembre 2025, periodo in cui Apple potrebbe rivelare un vero e proprio restyling per i suoi dispositivi di punta.