iPhone 17 Pro: le immagini che svelano come sarà il top di Apple

L’attesa per la nuova linea di iPhone 17 continua a crescere. Sono arrivate negli ultimi tempi tante notizie interessanti che in un certo qual modo hanno anticipato qualche aspetto. Ora, con nuove indiscrezioni che rivelano cambiamenti significativi nel design, specialmente per il modello iPhone 17 Pro, l’hype cresce ulteriormente. Tra le modifiche più evidenti, spicca un nuovo layout della fotocamera posteriore ispirato ai Pixel di Google.

Un design rinnovato per la fotocamera dell’iPhone 17 Pro

Secondo le ultime informazioni, Apple starebbe sperimentando un prototipo del 17 Pro con una fotocamera posteriore dal design simile a quello del Pixel 9. Il modulo fotografico, pur mantenendo un layout familiare, presenta dimensioni più ampie rispetto ai modelli precedenti. Le modifiche includono un’isola più grande per i sensori, con una riorganizzazione del flash e delle lenti per sfruttare meglio lo spazio disponibile.

Le immagini concettuali condivise dal noto informatore Majin Bu mostrano questa nuova configurazione. Tuttavia, non è ancora certo che questo sarà il design finale: Apple sarebbe ancora in fase di valutazione e sperimentazione.

Le novità non finiscono qui: arriva l’iPhone 17 Air

Un’altra importante novità della gamma sarà l’introduzione dell’iPhone 17 Air, destinato a sostituire i modelli Plus. Questo dispositivo punterà tutto su un corpo estremamente sottile, pensato per chi cerca un design elegante e minimale.

Se Apple riuscirà a bilanciare prezzo competitivo e innovazioni di design, l’iPhone 17 Air potrebbe rappresentare una valida alternativa al modello Pro, soprattutto considerando le polemiche sull’estetica del nuovo modulo fotografico. Qualcuno potrebbe certamente storcere il naso di fronte a tutto questo, notando dunque un’estrema somiglianza con un dei competitor principali. Allo stesso tempo diversi utenti Apple hanno dato il loro “benestare” ad un design di questo genere, in quanto rappresenterebbe una ventata di novità.

Ovviamente queste sono indiscrezioni che arrivano dal web e, sebbene ci sia una certa attendibilità, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Saranno dunque molto importanti i prossimi mesi per avere qualche dettagli in più.