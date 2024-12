iPhone 17 Pro non somiglierà a Google Pixel, lo svela una nuova indiscrezione

Ha fatto certamente tanto rumore la notizia di ieri che ha portato alla luce alcune immagini in formato render riguardanti il possibile iPhone 17 Pro Max. A risaltare è stato di sicuro il retro dello smartphone, con un’isola riservata al comparto fotografico molto simile a quella utilizzata su Google Pixel. La barra orizzontale sarebbe stata una grande rivoluzione ma a quanto pare il condizionale è d’obbligo: in queste ore infatti è arrivata una nuova notizia che smentirebbe il tutto. A quanto pare infatti Apple adotterà il solito design composizioni a triangolo in un’isola quadrata sul lato sinistro del prodotto.

Il design del comparto fotografico non cambia: Apple non cede

Secondo Instant Digital, anche se ci saranno delle modifiche nel design della fotocamera, queste non saranno significative. I tre sensori principali continueranno a essere posizionati secondo uno schema triangolare all’interno dell’isola fotografica posta nell’angolo superiore sinistro. La tanto discussa barra orizzontale, quindi, non farà parte del design del modello Pro Max.

Anche un’altra voce sarebbe stata smentita prontamente, ovvero quella della presunta volontà di Apple di passare dal titanio all’alluminio. Sarebbe effettivamente molto difficile per l’azienda americana giustificare un tale cambiamento di fronte agli utenti. Inoltre, l’ipotesi di un retro in alluminio al posto del vetro per alcuni modelli è stata definita poco probabile, poiché non rappresenterebbe un’evoluzione significativa in termini di qualità percepita. Niente cambio dunque, si continuerà col titanio.

La possibile introduzione della barra orizzontale su altri modelli

C’è, però, una possibilità che il design con la barra orizzontale possa essere introdotto su altri modelli della gamma iPhone 17. Un’immagine trapelata in precedenza del presunto iPhone 17 Air mostrava un frame ultra-sottile che sembrava compatibile con una configurazione orizzontale per il comparto fotografico. Tuttavia, per i modelli Pro del 2025, “Instant Digital” suggerisce che il design potrebbe rimanere simile a quello degli anni precedenti.