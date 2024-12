iPhone 17 Pro Max: spunta un'immagine sul web, potrebbe essere così

Come un fulmine a ciel sereno sono comparsi sul web alcuni render che rappresenterebbero il prossimo iPhone 17 Pro Max di Apple. Lo smartphone top di gamma che arriverà presumibilmente a settembre 2025 si mostra con un design totalmente stravolto, almeno per quanto riguarda il pannello posteriore.

Osservando bene le immagini in basso, si può notare fin da subito una somiglianza: la barra orizzontale che contiene le fotocamere richiama i Pixel di Google. Questo rappresenta una rottura significativa rispetto alla disposizione a “box” delle fotocamere che Apple ha mantenuto dal 2019 con l’iPhone 11 Pro.

Apple vuole cambiare: iPhone 17 Pro Max lo dimostra in pieno

I render, condivisi attraverso un video pubblicato sul canale russo Wylsacom, evidenziano un netto cambio di rotta per quanto riguarda l’estetica. La barra orizzontale sembra destinata a sostituire l’attuale isola quadrata, che aveva caratterizzato i modelli Pro e Pro Max fino all’iPhone 16.

Oltre alla disposizione delle fotocamere, Apple potrebbe optare per un altro cambiamento rilevante: l’uso di bordi in alluminio al posto del titanio nei modelli Pro. Questa scelta potrebbe estendersi anche al pannello posteriore, con una riduzione dell’impiego del vetro in alcune aree.

L’iPhone 17 Pro Max dovrebbe presentare specifiche tecniche di alto livello, tra cui:

Display OLED da 6,9 pollici , con frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz , per garantire fluidità ed efficienza energetica;

, con frequenza di aggiornamento variabile tra , per garantire fluidità ed efficienza energetica; 12 GB di RAM nei modelli Pro e Pro Max, mentre le versioni base della linea si fermeranno a 8 GB;

nei modelli Pro e Pro Max, mentre le versioni base della linea si fermeranno a 8 GB; Tre fotocamere posteriori da 48 MP, che confermano l’attenzione di Apple verso un’esperienza fotografica sempre più avanzata.

A livello di prestazioni, l’iPhone 17 Pro Max sarà alimentato dal nuovo processore A18 Pro, prodotto con tecnologia 3nm N3P di TSMC, scelta fatta per contenere i costi senza rinunciare alle prestazioni. Saranno ancora una volta tre i modelli ad arrivare sul mercato, ma questa volta con una sostituzione. Oltre ad iPhone 17 Pro Max, ci saranno il modello base e la novità iPhone 17 Air che prenderà il posto del Plus.