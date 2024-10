iPhone 17 Pro potrebbe arrivare in queste sgargianti colorazioni

Quando si tratta di nuovi smartphone, si sa che Apple è una delle aziende che sorprende su tutte. Il colosso di Cupertino è infatti spesso incline a presentare la sua nuova gamma con una colorazione nuova che entusiasma il pubblico a tal punto da convincerlo all’acquisto. Negli ultimi anni sono stati viste svariate colorazioni, dalle più classiche alle più esclusive, ma a quanto pare si starebbe preparando uno scenario a tratti bizzarro e a tratti invitante: la prossima gamma iPhone 17 potrebbe infatti venir fuori con dei colori davvero particolari, o almeno queste sono le voci diffuse ultimamente da alcune fonti.

Solitamente i dispositivi Pro e Pro Max sono caratterizzati da colori più discreti rispetto a quelli dei modelli di base. L’estetica però, come detto, è diventata uno dei motivi per cui gli utenti acquistano l’iPhone ed in questo caso, la scelta andrebbe su tonalità molto particolari, seppur sempre in titanio.

Apple prepara la gamma iPhone 17: saranno questi i colori reali?

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal celebre leaker Majin Bu, Apple starebbe considerando diverse nuove opzioni di colore per i prossimi iPhone top di gamma. Più in particolare si parla del Teal Titanium (codice di colore #004349), del Green Titanium (codice di colore #4f00b7) e del Dark Green Titanium (codice di colore #003800). Di questi, il Teal Titanium sembra essere il favorito per l’iPhone 17 Pro, anche perché Apple ha già introdotto un iPhone 16 in tonalità teal, riscuotendo grande successo tra il pubblico in questa prima fase di vendite.

Ovviamente sembra alquanto bizzarro che i dispositivi presenti nell’immagine in alto possano diventare reali, ma con Apple mai dire mai. Non resta altro che attendere, anche perché manca praticamente un anno al rilascio di questi dispositivi, ai quali dovrebbero segnare una nuova era per il colosso di Cupertino. Attendiamo comunque nuove indiscrezioni che possano confermare o smentire.