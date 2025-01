Apple TV+: 3 mesi gratis per guardare le nuove uscite di gennaio 2025

Apple TV+ è una piattaforma streaming che ti offre un ampio catalogo di film e serie TV che puoi provare gratuitamente per 3 mesi se hai acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple, che sia iPhone, iPad o Apple TV. Ora è tornata una promozione che riguarda il mondo PlayStation: se sei un utente PS4 o PS5 e il tuo abbonamento Apple TV+ è inattivo o non lo hai mai fatto, puoi riscattare una prova gratuita di 30 giorni così da accedere all’interno catalogo del servizio.

Apple TV+: riscatta la prova gratuita di 3 mesi

Riscattare l’offerta legata a PlayStation è semplicissimo. Ti basta scaricare l’app Apple TV+ sulla tua PlayStation 4 o PlayStation 5, aprirla, seguire le istruzioni che vedi sullo schermo, accedere con un account Apple (se non ce l’hai dovrai crearlo) e poi potrai subito goderti la tua prova di 90 giorni della piattaforma.

Non ci sono obblighi da rispettare: naturalmente, i 3 mesi non sono disponibili se sei già abbonato e non puoi aggiungerli alla tua iscrizione. È un’offerta riservata soltanto a nuovi iscritti o a coloro che avessero già disattivato l’abbonamento. Inoltre, puoi disattivare la prova gratuita prima della scadenza e goderti i giorni rimanenti senza il rinnovo automatico al servizio.

In questo modo potrai goderti le grandi uscite in arrivo a gennaio, come la seconda stagione di Scissione o il debutto dell’attesa serie TV thiriller Prime Target. Ci sarà spazio anche per la quarta stagione di Mythic Quest oltre a tutti gli altri contenuti già disponibili, con la seconda stagione di SILO che si chiuderà questa settimana.