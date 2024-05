In futuro l’app Apple TV del colosso di Cupertino potrebbe essere disponibile anche per smartphone e tablet Android. L’azienda, in base a quanto scoperto nelle ultime ore da Bloomberg, sarebbe alla ricerca di ingegneri per realizzare il software, così da estendere la disponibilità della piattaforma anche ai dispositivi della “concorrenza”. L’annuncio forse già alla WWDC24?

In realtà, non si tratterebbe di un vero debutto sul sistema operativo di Google. Questo perché, come molti probabilmente già sapranno, soprattutto coloro che sono in possesso di un televisore smart, l’app di Apple TV è già da qualche tempo disponibile per Android TV (versione 8.0 e successive, ndr). Per quanto riguarda invece l’esperienza su smartphone e tablet, al momento bisogna accontentarsi del sito web. Con tutti i limiti del caso, come l’assenza dei download offline.

L’applicazione del colosso californiano è ormai diventato un punto di riferimento per gli utenti iOS, iPadOS e macOS perché non include solo i contenuti esclusivi di Apple TV+, il servizio streaming in abbonamento, ma anche i canali e uno store per acquistare o noleggiare film. Ma è anche la casa della MLS, il massimo campionato di calcio statunitense. Quindi intrattenimento a 360° (o quasi).

Mercato mobile a parte, il gigante tech sta mettendo in pratica una strategia “aggressiva” per espandere la disponibilità dell’app TV a piattaforme di terze parti per attirare il maggior numero di utenti verso il suo servizio in abbonamento. Oltre che sui televisori smart dei principali marchi, come Sony, Samsung e LG, l’app può essere scaricata anche su console come PlayStation 4/5 e Xbox One e Series X|S.

Tim Cook & co. potrebbero rivelare maggiori informazioni in merito durante il keynote della WWDC24, che si terrà il 10 giugno. L’evento si concentrerà principalmente sui major update dei sistemi operativi, ma potrebbe esserci anche spazio per servizi come Apple TV+ e Apple Music.