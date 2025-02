Apple TV+: è ufficiale la serie sul primo chef di fama mondiale

Apple ha annunciato che questa primavera su Apple TV+ arriverà una nuova serie tv con protagonista il primo chef famoso della storia, il francese Marie Antoine, soprannominato Antonin Carême. La serie si intitolerà proprio Carême e avrà per protagonista l’attore parigino Benjamin Voisin, noto per il ruolo di Lucien de Rubempré nella pellicola Illusioni perdute (2021), per cui ha vinto il Premio César come Migliore promessa maschile.

Trama della nuova serie tv Carême (Apple TV+)

La serie tv francese Carême racconta la storia del primo chef famoso al mondo, tale Antonin Carême (Benjamin Voisin). Di origini umili, fin da giovanissimo dimostra di avere un talento innato per la cucina, tanto da diventare nell’Europa di Napoleone la primissima celebrità culinaria.

Il suo talento diventerà noto a tutti, così come le sue ambizioni, che finiranno per attirare l’attenzione dei politici dell’epoca e delle famiglie più potenti di Parigi, tanto che si ritroverà a lavorare per loro come spia. Quale sarà il prezzo da pagare per realizzare il sogno di diventare lo chef più conosciuto in tutto il mondo?

Il regista della nuova serie dramedy di Apple TV+ è Martin Bourboulon, noto per aver diretto la commedia Papa ou Mamah, il biografico-sentimentale Eiffel e il colossal I tre moschettieri. Del cast fanno parte invece Jérémie Renier (Saint Laurent), Lyna Khoudri (November – I cinque giorni dopo il Bataclan) e Alice Da Luz (E la festa continua), insieme naturalmente a Benjamin Voisin.

Carême arriverà su Apple TV+ il 30 aprile. Nel giorno di debutto saranno resi disponibili i primi due degli otto episodi previsti, poi la programmazione continuerà con un nuovo episodio ogni settimana (l’ultimo sarà trasmesso il giorno 11 giugno).